Modena-Pisa 1-0: cade la squadra di D'Angelo dopo 13 risultati utili fuori casa

Touré in azione (Foto Pisa SC)

Pisa, 11 marzo 2023 – Sono due ex nerazzurri a decidere il match del Braglia, con il Pisa che viene inghiottito in un gruppone di diverse squadre che si giocano il quinto posto. All’8’ il gol partita viene segnato da Strizzolo su assist di Tremolada, ma stavolta la squadra di D’Angelo non riesce a ribaltare la partita.

PRIMO TEMPO - I nerazzurri confermano la statistica che li vede essere tra le peggiori quattro squadre nei primi 45 minuti terminando ancora in svantaggio il primo tempo. All’8’ infatti è il Modena a passare grazie proprio a due ex pisani. Tremolada inventa su punizione e Strizzolo trafigge di testa Nicolas, esultando sotto il settore dei propri tifosi. Al 15’ i nerazzurri provano subito a recuperarla con Calabresi su corner di Morutan, ma la palla sfiora il palo e termina fuori. Al 24’ ancora Modena con Tremolada, ma Nicolas fa buona guardia su un pallonetto velenoso. Poco dopo l’azione più pericolosa dei nerazzurri con un contropiede confezionato da Sibilli e Morutan per Tourè, ma il tedesco sfiora di pochissimo la rete del pareggio e il suo tiro finisce fuori. Al 31' altra buona giocata offensiva del Pisa con Sibilli che si fa spazio tra le linee e serve Gliozzi, il numero 9 si gira e calcia di poco a lato al volo. La partita si trascina ancora in maniera blanda fino al maxirecupero da 6 minuti di fine primo tempo. Al 49' Beruatto calcia un pallone velleitario lontano dalla porta. Si conclude così la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO - La ripresa vede il Modena partire decisamente meglio rispetto alla squadra di D'Angelo. Al 54' Strizzolo in contropiede impegna Nicolas, poi è Armellino, pochi secondi dopo, a sparare alto. Al 59' entrano Gargiulo e Tramoni per Beruatto e Marin. In particolare l'ex Modena, provato in settimana come terzino sinistro, viene effettivamente schierato in questa posizione. Al 61' Morutan prova a cercare con un cross Gliozzi, ma Gagno compie un miracolo mettendo in angolo con un gran colpo di reni. Il Pisa cresce aumentando i giri del proprio motore. Al 66' clamorosa traversa per il Modena con Ponsi che colpisce l'incrocio dei pali su cross, sorprendendo Nicolas. Subito dopo D'Angelo inserisce Moreo e Masucci per Sibilli e Gliozzi. Al 76' Moreo ci prova dalla distanza, ma non trova la porta, mentre un minuto dopo Tramoni ci prova da fuori, ma il pallone è completamente fuori misura. Al 79' Gargiulo tenta un sinistro da posizione difficile, ma anche in questo caso la conclusione è alta sopra la traversa. All'81' Tramoni toglie il pallone dalla disponibilità di Morutan con un destro al volo che sbatte a terra e si perde sul fondo di controbalzo. All'84' ultimo cambio per il Pisa con Torregrossa per Nagy, per un attacco a trazione decisamente anteriore. Al 90' Morutan serve Moreo, ma l'attaccante di tacco la mette sul fondo.



TABELLINO MODENA-PISA 1-0



MODENA: Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Poli (18' Duca), Gerli, Armellino; Tremolada (72' Mosti), Falcinelli (72' Giovannini); Strizzolo (66' Bonfanti). A disp. Seculin, De Maio, Renzetti, Panada, Coppolaro. All. Attilio Tesser



PISA: Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto (59' Gargiulo); Touré, Nagy (83' Torregrossa), Marin (59' M. Tramoni); Morutan; Sibilli (68' Moreo), Gliozzi (68' Masucci). A disp. Livieri, Caracciolo, Torregrossa, Mastinu, Esteves, Zuelli, De Vitis, Rus. All. Luca D’Angelo



ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo



RETI: 8' Strizzolo



AMMONITI: Falcinelli, Touré, Armellino, Masucci, Gagno



NOTE: Spettatori 10202 di cui 1723 ospiti. Recupero 6' pt, 5' st.