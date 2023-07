Mix di innovazione e tradizione: svelate le maglie della nuova stagione

Pisa, 10 luglio 2023 – Per il settimo anno consecutivo lo Sporting Club ha affidato ad Adidas la realizzazione delle divise di gioco che saranno indossate dai protagonisti principali nel rettangolo verde. Una collaborazione con l’azienda tedesca che ha visto la società di via Battisti puntare su un mix equilibrato tra innovazione e tradizione. Lo stesso proposto anche nel tardo pomeriggio nella splendida cornice di Logge di Banchi, nel cuore del centro storico cittadino, attorniato dalla passione di centinaia e centinaia di tifosi che hanno voluto sfidare l’inclemente canicola estiva pur di ammirare dal vivo, in anteprima, il nuovo “vestito” della squadra del cuore di una provincia intera.

Sulla parte anteriore delle casacche farà ancora una volta bella mostra di sé il marchio Cetilar: quarta annata di fila che Pharmanutra – uno dei massimi esempi dell’industria 2.0 del territorio – ha scelto di affiancarsi e supportare il Pisa come main sponsor. “Per noi è un vero onore proseguire sulla strada avviata nel 2020 – ha spiegato l’amministrato Carlo Volpi -. Ogni volta che veniamo a Pisa tocchiamo con mano la passione enorme dei tifosi per la squadra e la società: è questo amore, unito alla sinergia consolidata con la società, che ci spinge a confermare a occhi chiusi la partnership”.

Una sinergia che il club è riuscita a rafforzare con molte altre realtà del territorio, al punto che “tutti gli sponsor della passata stagione hanno inteso riconfermare l’accordo anche per il campionato che sta per iniziare – ha sottolineato il presidente Giuseppe Corrado -. Un ulteriore attestato di stima e fiducia che ribadisce il rapporto che la società è riuscita a costruire in città, in provincia e su tutto il territorio nazionale”.

Le maglie, dicevamo: la tradizione sta nella prima divisa, quella che adesso con un anglicismo esasperato viene definita “home kit”. Strisce nerazzurre strette, con il colletto bianco che riprende la bordatura che corre lungo tutto il profilo della maglia, delle tre strisce caratteristiche di Adidas e dei calzoncini. Le particolarità sono due: lo stemma della città, la croce pomata in campo rosso, passa sul collo dei calciatori; il font, lo stile utilizzato per numeri e nomi, è stato disegnato in esclusiva per il Pisa. Completano la prima divisa i pantaloncini neri e i calzettoni azzurri (con bordi e finiture nere).

La seconda maglia – “away kit” – mantiene il tono giallo che caratterizza la bandiera della Provincia. La maglia è arricchita da un motivo nero, che si ripete anche nelle bordature dei pantaloncini e dei calzettoni, entrambi gialli. La terza divisa è l’unione tra l’azzurro del mare e della storia della Repubblica Marinara con il bianco dei marmi di piazza del Duomo. La divisa è completata dai pantaloncini azzurri e dai calzettoni bianchi con finiture azzurre.