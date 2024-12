Andata in scena la XII edizione del Memorial Fratelli Burchi

Pisa, 26 dicembre 2024 - La Pugilistica Galileo Galilei, storica società pisana, ha celebrato la conclusione di un intenso e proficuo anno agonistico con un evento unico nel suo genere: il 12° Memorial Fratelli Burchi, svoltosi domenica 22 dicembre presso il palazzetto dello sport di Pisa. L’appuntamento ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico, che ha animato l’atmosfera e reso omaggio a un’organizzazione impeccabile, arricchita dalla presenza di grandi pugili del passato.

L’edizione di quest’anno si è distinta per la scelta di proporre un torneo interregionale femminile, con atlete provenienti da Trentino, Puglia, Piemonte e Liguria. I match, altamente spettacolari, hanno mostrato il talento e la determinazione delle pugili, conquistando il pubblico presente. A chiudere la serata sono stati due combattimenti maschili, che hanno ulteriormente infiammato l’entusiasmo degli spettatori.

Tra i pugili di casa, Federica Pardini è stata una delle protagoniste più attese. Reduce da un infortunio che l’ha costretta a due mesi di stop, Federica è tornata sul ring per affrontare Ilaria Franchini, atleta trentina nota per la sua potenza. Il match ha visto una partenza lenta della Pardini, che ha perso la prima ripresa, ma nel secondo round ha mostrato tutto il suo carattere e la sua classe. Con una serie di colpi precisi e spettacolari, ha dato vita a uno scontro avvincente che ha fatto vibrare il palazzetto. Nonostante la sua rimonta, il verdetto è andato alla Franchini, premiata come Miglior Pugile della Serata.

A risollevare il morale del pubblico pisano è stato Simone Marocchini, medio massimo della Pugilistica Galileo Galilei, tornato recentemente dai Campionati Italiani Assoluti. Marocchini ha affrontato Niccolò Gangale in un match a senso unico, concludendo alla metà della seconda ripresa per sospensione cautelare. Questo incontro ha segnato la vittoria decisiva nella trilogia tra i due pugili, regalando a Simone il trionfo definitivo. “Siamo molto soddisfatti della crescita che sta facendo Simone”, ha dichiarato la società.

La serata si è conclusa con entusiasmo e orgoglio per i successi raggiunti nel 2024. La Pugilistica Galileo Galilei ha già lo sguardo rivolto al futuro, annunciando la quarta edizione del Memorial Piero Del Papa, prevista per aprile 2025. La società spera di poter riproporre un evento di grande livello, confermando il suo impegno nell’organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo.