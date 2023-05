Medaglie e ottimi piazzamenti per la Canottieri Arno nel secondo Meeting nazionale

Pisa, 18 maggio 2023 – Nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 maggio, all’interno del bacino di Piediluco (comune di Terni, in Umbria), si è svolto il secondo Meeting nazionale, gara di notevole spessore in quanto selettiva per i prossimi europei e mondiali junior nonché occasione per testare gli equipaggi in vista dei prossimi campionati italiani. Sono arrivati ottimi risultati per la Canottieri Arno, che già nella giornata di sabato 13 maggio ha piazzato il singolo junior di Galletti Diego quinto in finale a e il due senza junior misto di Matilde Orsetti con Alice Pettinari (Pontedera) al secondo posto.

Da segnalare anche gli ottimi risultati anche degli altri atleti juniores che sono rimasti fuori dalle rispettive finali A per pochissimi secondi. Nella categoria senior A si conferma come al solito Emma Cuzzocrea, che nel due senza misto con Giorgia Borriello (Cavallini) ha chiuso al secondo posto. Infine, non per importanza, l’atleta pisana del gruppo olimpico Silvia Terrazzi, che nel doppio Italia team con Elisa Mondelli ha conquistato un quinto posto in una finale con nomi di altissimo livello.

Nella giornata di domenica 14 maggio il copione, per fortuna della Canottieri Arno, si è ripetuto. Anzi, un grandissimo Diego Galletti in doppio misto con Giacomo Cappelletto (Ospedalieri Treviso) ha conquistato un argento e Matilde Orsetti in quattro senza un altro ottimo bronzo. Argento invece per Emma Cuzzocrea nel quattro senza senior A. Da segnalare anche il settimo posto nel singolo senior per Silvia Terrazzi. La società pisana elenca anche gli altri atleti che per pochissimo non sono riusciti a raggiungere le finali, ma che si sarebbero meritati tale soddisfazione per impegno e dedizione: Francesco Carrara, Aurora Bachini, Nina Frati, Gabriele de Filippis e Adele Manali.

“Ricordiamo infine – conclude la Canottieri Arno – che Diego Galletti e Matilde Orsetti hanno staccato il pass per i Campionati europei Juniores che si terranno dal 19 al 21 maggio in Francia a Brive la Gaillarde. In bocca al lupo a tutti gli atleti azzurri ma in particolare ai nostri portacolori. Un ringraziamento particolare ai tecnici del settore agonistico Nicola Iannucci e Maurizio Nencini che in mezzo a mille difficoltà riescono a sfornare atleti di altissimo livello”.