L’Under 12 femminile del CUS Pisa Hockey vola alle finali nazionali

Pisa, 17 maggio 2024 - Domenica 12 maggio si è chiuso il girone eliminatorio che proietta la giovane compagine pisana alle finali nazionali per l’assegnazione dello scudetto di categoria. Con 4 vittorie in altrettante partite le gialloblu dell’Under 12 hanno conquistato 12 punti e il primo posto contro le due squadre genovesi del Genova 80 e del Rainbow. Le giovanissime cussine capitanate dalla forte Sara Sagliocco e ben allenate da Maria Torbol e Valeria Ciucci, continuano il loro percorso di crescita. In questi pochi anni della loro carriera hanno già partecipato a finali nazionali e tornei internazionali, forti anche del gemellaggio con l’HC Savona, che quest’anno presta tre ragazze per un bel rapporto di amicizia e sport. Le finali nazionali saranno il 15 e 16 giugno a Mori in provincia di Trento, dove le nostre incontreranno le pari età provenienti da tutta Italia e cercheranno di ben figurare con la speranza di salire sul podio. Ecco i nomi delle ragazze impegnate in questo avvincente campionato Under 12: Ginevra Simari e Elisa Testi (portieri), Sara e Alice Sagliocco, Maria Messerini, Maria Becchi, Samantha D’Ercole, Bianca Gennaro, Chantal Savino, Aurora Salvadorini, Clelia Tola. L’A1 maschile che gioca in outdoor non sta vivendo un momento facile, ma non demorde. La prima squadra maschile di hockey del Cus Pisa ha la sua prima gara stagionale contro la Pol. Valverde. I ragazzi di mister Giorgi hanno così riscattato la partita del girone di andata in terra sicula, dove avevano perso di misura per 3 a 2. Sabato 11 maggio tutti gli atleti gialloblù hanno giocato un grande match mantenendo sempre il controllo della partita, sia prima che dopo il gol di Valentino Malucchi avvenuto su azione nel primo quarto di gioco (si giocano 4 tempi da 15'). A nulla sono valsi i tentativi del Valverde di arrivare nell’area pisana per cercare il pareggio, anzi sono i cussini che hanno sprecato il raddoppio in più occasioni, prima su contropiede due contro uno, poi con giocatore solo davanti al portiere e infine durante ben quattro corner corti (la punizione che nell’hockey viene molto sfruttata per la finalizzazione). Nonostante il bel risultato, non sarà sufficiente per rimanere in serie A1 perché mancano due sole giornate alla fine del campionato e il divario è ormai insanabile. Ma questa vittoria lascia ben presagire per la prossima stagione in cui il CUS Pisa è fortemente intenzionato a fare un grande campionato per tornare prontamente in serie A1.

M.B.