Lenergy Pisa Beach Soccer in finale Scudetto

Pisa, 4 agosto 2024 - A San Benedetto del Tronto il Lenergy Pisa BS si aggiudica la semifinale del Campionato di Serie A Puntocuore contro FVG BS e vola in finale scudetto, al termine di una bella partita e di una lunga giornata. Il pre-partita è infatti segnato la maltempo, che costringe la disputa delle semifinali maschili al posticipo, con la gara dei nerazzurri riprogrammata per le ore 19:00. Finalmente in campo, la squadra di Matteo Marrucci chiude in vantaggio il primo periodo grazie alla rete di un trascinante Barsotti, autore del secondo poker nell’arco di due giorni. L’FVG ribalta il parziale nel secondo tempo con Coppola e Hodel, ma il pareggio di Ott è immediato e Barsotti riporta in vantaggio il Lenergy Pisa con due reti entro lo scadere. Il terzo periodo si apre con la doppietta di Hulk inframezzata dal centro di Hodel, quindi ancora Hulk risponde alla rete di Spacca su calcio d’inizio, dopodiché Barsotti fa eco al gol di Schirinzi. 5-8 recita il tabellone a fine gara, Lenergy Pisa torna in finale di Campionato e lo farà domenica alle ore 18:00 contro la vincente del derby di Catania, con diretta streaming DAZN e il racconto in diretta della gara su Punto Radio. Dopo quella di Euro Winners Cup, per capitan Stefano Marinai e compagni sarà la seconda finale di stagione, l’ultimo impegno e soprattutto un nuovo prestigiosissimo appuntamento per riportare Pisa sulla vetta del beach soccer italiano e per far sognare una città intera. Così erano andati invece i quarti di finale. Travolgente il Lenergy Pisa BS, che nei quarti di finale del Campionato di Serie A Puntocuore stende la Lazio BS per 7-1 e vola in semifinale scudetto. Il primo periodo della gara contro la vincente della Poule Promozione è deciso dal calcio di punizione di Vaglini a pochi secondi dallo scadere. I nerazzurri chiudono in vantaggio anche il periodo centrale, segnato dal momentaneo pareggio di Shalabi e dal nuovo vantaggio di Barsotti. L’esperto pivot del Lenergy Pisa è assoluto protagonista del terzo periodo, aperto dalle reti di Ott e Paulinho. Barsotti torna a segnare in rovesciata e su calcio di rigore, definendo il poker personale e il successo della squadra di Matteo Marrucci. La finale. Sedicesima sfida tra Pisa e Catania, sesta in una finale, prima in un ultimo atto dello Scudetto. Gli etnei sono in vantaggio 10 a 5 e per trofei vinti negli scontri diretti (3-2): la Coppa Italia 2021 e 2023, la Supercoppa del 2022. I neroazzurri hanno conquistato la Coppa Italia 2022 e la Supercoppa 2023. La favola dell'FVG, mai arrivata così lontano, si è interrotta nel migliore dei modi al termine di una gara ricca di gol ed emozioni. Termina anche il momento d'oro di Catania FC che in questi due anni aveva invertito la rotta nei confronti dei cugini superandoli nella finale dell'ultima Coppa Italia. Nella storia riscritta dagli etnei degli ultimi due anni ormai rimane solo la finale Scudetto. M.B.