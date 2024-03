LE NAZIONALi. Barbieri si esalta anche in Azzurro

Missione compiuta per tutti i nerazzurri che nelle scorse ore sono scesi in campo con le maglie delle rispettive nazionali. La copertina, ancora una volta, se la prende il pendolino della fascia destra Tommaso Barbieri: c’è anche il suo zampino nella vittoria dell’Élite League da parte dell’Italia Under 20. Il terzino ha disputato il primo tempo della sfida decisiva giocata dagli azzurri in Romania: grazie allo 0-0 finale, la formazione guidata dal Ct Bollini ha conquistato matematicamente il trofeo chiudendo il proprio cammino senza conoscere sconfitte. L’altro elemento del Pisa che ha potuto festeggiare un bel traguardo è Hjortur Hermannsson: seppur seguendo i compagni dalla panchina, il difensore centrale con la sua Islanda ha ottenuto l’accesso allo spareggio finale per i Campionati europei del prossimo giugno. La compagine nordica ha schiantato 4-1 Israele. Adesso l’Islanda si giocherà la partecipazione ai prossimi Europei nella sfida secca contro l’Ucraina, in programma martedì 26 marzo. Anche Tomas Esteves ha sostenuto i compagni del Portogallo Under 21 fuori dal campo: il nerazzurro non è finito neppure in panchina nella partita che i lusitani hanno vinto contro le Far Oer, valida per la qualificazione ai Campionati europei di categoria. La sfida decisiva verso l’approdo alle fasi finali che si giocheranno il prossimo anno in Slovacchia è in programma martedì 26 marzo: il Portogallo ospiterà la Croazia ed Esteves potrebbe trovare spazio. Impegni ufficiali anche per alcuni giovanissimi in forza alla formazione Primavera nerazzurra. Robert Bocs ha giocato da titolare nella sfida perda dalla Lettonia contro la Svizzera nella sfida valida per la qualificazione agli Europei Under 19, mentre il compagno Lormanis è rimasto in panchina. Titolare anche Miha Trdan con la Slovacchia, nel match impattato 1-1 con la Spagna e valido per la medesima competizione continentale. Gara ufficiale con l’Under 19 della Lituania anche per Motiejus Sapola, entrato dalla panchina nel secondo tempo nella sconfitta subita contro l’Olanda. Semplici amichevoli, infine, per Jan Mlakar con la Slovenia e Marius Marin con la Romania.

M.A.