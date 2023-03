La Squadra Corse impegnata al Rally del Ciocco con quattro equipaggi

Una vettura della Squadra Corse Città di Pisa

Pisa, 9 marzo 2023 – Ancora un fine settimana impegnativo per la Squadra Corse Città di Pisa che il prossimo week end sarà presente con ben quattro equipaggi al completo al Rally de Il Ciocco e Valle del Serchio, primo appuntamento stagionale della Coppa Rally VI zona. Dei quattro equipaggi in gara due hanno intenzione di effettuare tutto il Campionato: Ticciati-Buglisi (Peugeot 208 R2) e Fenu-Guerzoni (Renault Clio RS).

Il primo equipaggio a partire del sodalizio pisano sarà quello composto da Lorenzo Ticciati e Federico Buglisi all’esordio con la performante Peugeot 208 R2 a cui è stato attribuito il numero 130. il duo quest’anno ha deciso di effettuare il salto di categoria e puntare con la vettura francese alla Coppa Italia di VI zona di categoria con la vettura curata dalla Laser Prom015.

Numero 147 per l’altro equipaggio che ha in programma la disputa di tutta la Coppa Italia VI zona ossia quello composto da Ruben Fenu e Giovanni Guerzoni con la Renault Clio RS preparata dalla Valsesia Motors con cui si sono distinti lo scorso anno e che, grazie anche al corso di specializzazione recentemente effettuato dal pilota alla scuola di Caneva, potrà sfruttare al meglio il potenziale della vettura per essere tra i protagonisti di categoria

Numero 147 per i rientranti Roberto Marchetti e Juri Parducci con l’usuale MG ZR 105 curata dallo stesso pilota e dalla RC Val di Lago che si vorranno riscattare dal ritiro subito al Rally di Casciana dello scorso anno per noie al cambio e che tengono particolarmente alla gara di casa. Infine numero 151 per Roberto Orsini e Paolo Calandroni sempre su MG ZR 105, ma curata dai Fratelli Selmi, vettura già utilizzata dal pilota con cui si è trovato bene te con cui sta prendendo sempre più confidenza. Inedito questo equipaggio dove il co-pilota è tra i migliori allievi del Corso Co-Piloti della stagione passata e che sta incrementando velocemente la sua esperienza a suon di gare.

Il Rally de Il Ciocco e Valle del Serchio versione CRZ sarà composto da sette prove speciali per quasi 70 Km di tratti cronometrati su un percorso globale di oltre 226 Km. Suggestiva location della partenza da Lucca dal Caffè delle Mura a partire dalle 15 di venerdì 10 marzo e la disputa della corta ma spettacolare prova Noi TV all’interno della struttura de Il Ciocco. Sabato 11 marzo la disputa delle altre sei prove in programma: Puglianella (Km. 11,01) e Careggine (Km. 14,90) da ripetersi entrambe due volte, Renaio (Km. 14,32) e di nuovo la prova all’interno de Il Ciocco (Km. 1,77). Arrivo finale a Castelnuovo Garfagnana previsto alle ore 17.45

Quindi una gara compatta quella del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che darà sicuramente indicazioni determinatI per la conquista del CRZ visto anche il coefficiente 1,5 che potranno influire a fine campionato in maniera determinante. I conduttori della Squadra Corse Città di Pisa, come sempre, cercheranno di ben figurare e prendere punti utili per iniziare nel migliore dei modi la stagione.

Oltre alla gara intenso lavoro per la Squadra Corse Città di Pisa che sta completando l’organizzazione del 24° Corso Co-Piloti che inizierà subito dopo la gara garfagnina lunedì 13 marzo e che prevede ben dodici lezioni serali a cui aggiungere il giorno di Pasquetta (10 aprile) l’ultima lezione pratica con simulazione di un rally a bordo di una vettura da rally a fianco di un pilota del sodalizio pisano proprio all’interno della tenuta de Il Ciocco. È disponibile ancora un solo posto per il corso, visto il successo di iscritti. Per informazioni eventualmente contattare [email protected]