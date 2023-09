La Squadra Corse ai nastri di partenza del Rally Città di Pistoia

Pisa, 29 settembre 2023 – La Squadra Corse Città di Pisa si presenta all’ultimo appuntamento della Coppa Rally VI Zona, il Rally Città di Pistoia con due equipaggi al completo ed un co-pilota. I conduttori del sodalizio pisano affronteranno le sette prove speciali in programma nel prossimo week end, divise nelle due giornate di gara tra sabato 30 settembre con la doppia ripetizione della classica prova speciale del San Baronto di Km. 8,95 e la prova di Quarrata di Km. 4,76. Domenica 1° ottobre previsti i rimanenti quattro appuntamenti cronometrati: i due passaggi su Montevettolini di Km. 7,22 e la lunga Avaglio di ben Km. 14,98.

Il primo equipaggio a partire della Squadra Corse Città di Pisa sarà quello composto da Gianluca Marcbi e Michele Salotti con la rinnovata Renault Clio RS 2.0 a cui è stato assegnato il numero 48. Il duo, dopo la delusione al Rally Coppa Città di Lucca dove ha avuto noie meccaniche a poche ore dalla partenza subito dopo l’effettuazione delle verifiche pre gara, ha la ferma intenzione di rifarsi e quindi portare a termine la gara. “Si in effetti dobbiamo solo tagliare il traguardo - dice Marchi e prosegue - dobbiamo fare chilometri perché il motore è nuovo. Quest’anno abbiamo iniziato tardi per il montaggio del serbatoio di sicurezza, quindi tutto nuovo contiamo di ottenere un bel risultato”.

Numero 54 invece per Ruben Fenu e Giovanni Guerzoni con l’usuale Renault Clio RS N3 protagonisti sia di classe nella Coppa Rally VI Zona che nel prestigioso Michelin Trofeo Italia dove si giocano la testa racchiusi in pochissimi punti con altri quattro combattivi equipaggi. “In questa gara ci giochiamo la stagione, puntiamo a ben figurare, ma gli avversari non mancheranno, la gara è nuova per noi. Ce la metteremo tutta per guadagnare la finale a Roma”. Alla gara pistoiese sarà presente anche il co-pilota Andrea Calandroni che detterà le note a Marco Verrilli su Renault Clio Williams a cui è stato assegnato il numero 46.

Sarà quindi interessante seguire i conduttori del sodalizio pisano che si impegneranno per ben figurare sia a livello di classifica assoluta che di categoria, nel frattempo è in via di definizione la venticinquesima edizione del Corso Co-piloti che si svolgerà dal 4 marzo al 1° aprile 2024.