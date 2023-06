La Polisportiva Arci Zambra organizza un torneo per raccogliere fondi

Pisa, 10 giugno 2023 - La recente alluvione in Romagna, ha devastato l’intero impianto Sportivo della Società Modigliana, rendendo impossibile la continuità dello svolgimento delle attività sportive di tutti i suoi tesserati. Per poter rendere nuovamente agibile l’impianto servono importanti fondi economici e per questa ragione la Polisportiva Arci Zambra ha deciso di organizzare un evento dedicato per devolvere l'intero incasso in beneficenza e contribuire alla ripresa delle attività sportive di centinaia di ragazzi. L’appuntamento è per domenica 11 Giugno 2023 al Campo Sportivo Via C. Cammeo 246 (Cascina) a partire dalle ore 15,00, per giocare la partita più importante in questo momento: quella della solidarietà. Di seguito le squadre che, oltre allo Zambra, parteciperanno al Torneo cat. 2013: Ac Prato, Pisa Sporting Club, Empoli Fc Academy, Zambra, Capezzano Pianore. M.B.