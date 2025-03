La Nuoto Uisp 2003 festeggia: nei Campionati Regionali Esordienti arriva il terzo posto

Cascina (PI), 25 marzo 2025 – Si sono svolti nella piscina Rosi La Bastia di Livorno i Campionati Regionali FIN di nuoto invernali riservati alle categorie Esordienti B ed Esordienti A. La compagine cascinese si è presentata con 24 esordienti B e 31 esordienti A ed alla fine delle due competizioni è risultata al 3° posto della classifica in entrambe le categorie. Sommato al 3° e 4° posto delle passate settimane con le categorie Juniores e Cadetti, si può affermare che ormai la compagine arancione è stabilmente ai vertici del nuoto regionale toscano in varie categorie a conferma dell’eccezionale lavoro che viene svolto dai tecnici nelle strutture Gesport di Cascina ed ABC di Pisa.

Il risultato è clamoroso se si rapporta la classifica al bacino di utenza ed alle strutture a disposizione dei coach dei vari settori paragonate a città come Arezzo, Siena, Empoli, Grosseto, Pistoia. Nello specifico con i più piccoli Esordienti B, magistralmente preparati dalle allenatrici Angelica D’Amelio ed Alessia Salvaderi uscite da poco dal nuoto praticato a grandi livelli e passate a bordo vasca, nel Campionato a squadre in evidenza la staffetta 4X25 mista femmine composta da Giada Giannini, Angelica Malfitano, Kinzica Nencini e Viola Di Pasquale che sbaraglia la concorrenza e si piazza al 1° posto, e quella dei maschi al 2° posto con Michele Falaschi, Gioele Guerriero, Cesare Benedetti e Nicola Bonelli. Ottimi piazzamenti per le altre due staffette: quella femminile con Antonia Lo Conte, Anna Giselle Biccone, Asia Passerai e Emma Castellini e quella maschile composta da Jacopo Sivilli, Dario Desideri, Elia Poli e Mattia Salvini.

A livello individuale ottime gare di Viola di Pasquale, 2° nei 100 stile, ed Angelica Malfitano, 3° nei 100 rana. Ottime prestazioni di Gabriele Barbi, Emanuele Bertieri, Rebecca Chini, Enea Galli, Elena Giannini, Sofia Marinai, Giulia Notari e Leonardo Paulicelli che hanno permesso alla Nuoto Uisp 2003 di salire sul terzo gradino del podio per società.

Per quanto riguarda invece gli Esordienti A sono stati 6 i podi conquistati di cui 2 oro, 1 argento e 3 bronzo oltre a tanti piazzamenti tra i migliori 10 in Toscana. Nello specifico in grande forma Francesco Benedetti, classe 2013, che si aggiudica 2 titoli toscani nei 200 misti e nei 100 stile con crono molto interessanti, sale sul secondo gradino dei 100 farfalla dopo averne sfiorati altri Angelo Farnetani, classe 2013. Uno splendido bronzo arriva da Brando Lascialfari, classe 2012, nei 100 rana e dalla giovanissima Eleonora Bani, classe 2014, nei 50 dorso anche loro dopo averlo sfiorato in almeno tre gare. Capitolo a parte meritano le staffette con la 8X50 stile mista salita sul terzo gradino del podio con Leonardo Zambianchi, Eleonora Volpi, Marta Coppo, Massimiliano Mazzola, Vera Lanatà, Elisa Ferroni, Francesco Benedetti e Brando Lascialfari; e le staffette miste: 4° quella maschile con Benedetti, Lascialfari, Zambianchi e Mazzola e 7° quella femminile con Volpi, Bani, Coppola e Lanatà.

Non salgono sul podio per pochi decimi, con strepitose prestazioni, Massimiliano Mazzola, Lorenzo Niccolai, Elia Lencioni, Lorenzo Candela, Elisa Ferroni, Marta Coppo, Mario Gotta; si migliorano piazzandosi ai vertici regionali anche Iacopo e Maya Alderigi, Elisa Baldassari, Gabriele Bendinelli, Nicole Berni, Elisa Ilaria Borghiu, Francesco Branca, Jacopo Cappelletto, Vittoria Ceccotti, Nicola Chini, Adelaide Di Matteo, Diego Marinai, Edoardo Narducci, Asia Possenti, Alberto Pugi, Davide Rofrano e Greta Valente.