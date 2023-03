La Kemas Lamipel torna a sorridere dopo due ko

KEMAS LAMIPEL

3

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO

0

SANTA CROCE: Gabriellini, Coscione 3, Favaro N.E, Motzo 13, Colli 12, Maiocchi 10, Vigil Gonzalez 7, Compagnoni 1, Arguelles N.E., Hanzic N.E., Loreti, Morgese, Giovannetti N.E, Truocchio 12. All. Mastrangelo.

LAGONEGRO: Orlando, Biasotto 2, Izzo 2, El Moudden, Panciocco 10, Biasotto 2, Mastrangelo, Bonola 5, Pereira 6, Di Carlo, Armenante 5, Urbanowicz 12 . All. Lorizio.

Arbitri: Verrascina, Usai.

Note: successione set: 25-23, 25-19, 25-15. Battute sbagliate Santa Croce: 10; Aces: 7; Muri: 10. Battute sbagliate Lagonegro: 11; Aces: 2; Muri: 5 .

SANTA CROCE - Vince e convince la Kemas Lamipel Santa Croce guidata da Coach Vincenzo Mastrangelo. Vittoria per 3-0 della truppa santacrocese ai danni di Lagonegro, allenato da Lorizio. I Lupi tornano alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive maturate con Bergamo e Motta di Livenza. Nel primo parziale iniziano convinti i locali con gli ospiti che però non restano a guardare, set equilibrato. Avanti poi i biancorossi 16-13, con una super prestazione di Leonardo Colli. Finale di set con Lagonegro che rientra, tenuto però a distanza dai Lupi che chiudono 25-23. Secondo parziale in fotocopia del prim. Nella terza frazione i santacrocesi allungano fin da subito e procedono fino alla vittoria.