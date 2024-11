In uscita il libro "1924-2024 Un secolo in nerazzurro - Il calcio a Cascina"

Cascina (Pisa), 26 novembre 2024 - Sabato 14 dicembre alle 17, alla Sala Consiliare del Comune di Cascina in Corso Matteotti 90, si terrà la presentazione del libro “1924-2024 Un secolo in nerazzurro - Il calcio a Cascina”, un’opera che ripercorre i 100 anni del calcio cascinese, con oltre 1000 calciatori e 3000 partite che hanno segnato la passione sportiva locale. Il volume, edito dalla Geo Edizioni di Empoli, offre un racconto dettagliato e appassionato delle vicende calcistiche che hanno animato la città dal 1924 a oggi. Un secolo ricco di emozioni, aneddoti e successi indimenticabili. Con testimonianze e una ricca documentazione, il libro rappresenta un tributo al gioco che ha legato generazioni di cascinesi.

Alla presentazione parteciperanno Luca Barboni (nella foto allegata) e Carlo Fontanelli, autori del libro, per condividere il percorso di ricerca e scrittura che ha permesso la realizzazione di questa importante opera. L’incontro sarà moderato da Romina Orsini, giornalista e speaker di Punto Radio, e sarà un’occasione per approfondire la storia del calcio locale, con uno sguardo sul passato, il presente e le sue sfide future. Hanno assicurato la loro partecipazione anche numerosi personaggi (presidenti, allenatori, calciatori), che hanno contribuito alla storia della società nerazzurra. L’evento è comunque aperto a tutti e rappresenta un’opportunità unica sia per gli appassionati di sport che per la comunità locale. Un’occasione per ripercorrere la storia del calcio cascinese e celebrare insieme questo importante traguardo. Al termine della presentazione gli autori saranno a disposizione della stampa per interviste ed approfondimenti.

Dall'introduzione del libro. Il calcio a Cascina compie cento anni. Un traguardo molto significativo nella storia di una società sportiva che rappresenta un’intera comunità. Il territorio di Cascina, dato il gran numero di frazioni, è da sempre policentrico nell’ambito dei sodalizi sportivi, ma quello nerazzurro in tema calcistico è senza dubbio il più longevo. Se della nascita avvenuta nel 1924 sono scarsissime le tracce, tutto, al di là di poche eccezioni, è stato ricostruito sin dal primo campionato disputato nel 1926. Non sono mancate le pause in questa lunga esperienza sportiva che ha coinvolto migliaia di dirigenti e calciatori dalla prima squadra al settore giovanile. La più lunga e forse inaspettata è stata quella fra il 1967 ed il 1974. In questo volume il lettore, ma soprattutto il tifoso cascinese, potrà ritrovare e rivivere momenti felici o anche delusioni sportive attraverso le immagini, i referti delle gare, i personaggi ed i brevi testi di raccordo che potrà leggere e consultare sfogliando le oltre trecento pagine che compongono questa nutritissima ricerca. I dati pubblicati sono centinaia di migliaia e ci scusiamo per gli immancabili refusi che potranno essere riscontrati, certi che il lettore comprenderà il “mare magnum” nel quale abbiamo dovuto navigare.