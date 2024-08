In gara per la solidarietà: la Squadra Corse Città di Pisa alla “Parata del sogno”

Pisa, 29 agosto 2024 – Ancora una giornata memorabile per la Squadra Corse Città di Pisa, che, dopo il successo dell’evento 'RallyAmo' a Pisa ad aprile scorso dove sono stati fatti avvicinare al mondo dei rally, a prescindere dalle proprie abilità, i ragazzi della Associazione ASD EPS Eppur Si Muove, l’organizzazione del 'Rally del Cuore' a maggio con l’Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Toscana (AICCA) a maggio scorso a Massa presso l’Ospedale del Cuore, ecco la presenza di cinque piloti con le rispettive vetture da rally alla 'Parata del Sogno' a Puglianella, (frazione di Camporgiano in Alta Garfagnana).

Una manifestazione giunta alla sesta edizione, organizzata dalla New Lucca Corse, con l’obiettivo perfettamente riuscito di coinvolgere i bambini dell’associazione 'Il Sogno' facendogli vivere un’esperienza unica in veste di passeggeri su una macchina da corsa.

Ancora una volta quindi una nuova esperienza extra agonistica per il sodalizio pisano, che era presente a Puglianella con cinque piloti e rispettive vetture: Luca Andreotti con il suo nuovo ed inedito Mercedes Benz 190 2.3 16V, Paolo Carlini su Suzuki Swift, Manuel Innocenti su Renault Twingo, Paolo Pucciani su Peugeot 205 Rallye e Massimo Salvucci su Subaru Impreza WRX Sti. Una giornata di piena solidarietà che ha avuto anche la presenza di professionisti del mondo dei rally come i campioni italiani Franco Cunico ed il beniamino garfagnino ed idolo di casa Paolo Andreucci.

“È stata una favolosa esperienza - ha detto il presidente della Squadra Corse Città di Pisa Massimo Salvucci ed ha proseguito - ogni anno siamo sempre presenti per dare il nostro piccolo contributo, è sempre una bella emozione essere coinvolti con i bambini dell’Associazione Il Sogno Onlus che per una giornata sono stati protagonisti in macchina da corsa nel ruolo inusuale di nostri co-piloti".

"Ringrazio i piloti della scuderia che hanno aderito a questa iniziativa e ai soci che ci hanno accompagnato in questa trasferta in alta Garfagnana. Un plauso alla Lucca Corse che ha preso in carico questa iniziativa e al suo presidente Vinicio Natali e a tutto lo staff che si è prodigato per le due giornate della manifestazione oltretutto sempre lavorando con il sorriso. Veramente un’iniziativa di grande pregio".

Dopo questo impegno non agonistico, un'altra iniziativa a cui aderirà la scuderia pisana sarà 'Pisa Sunset' che si svolgerà a Cascina sabato prossimo 31 agosto, con la presenza di uno stand con due vetture da corsa: la Peugeot 106 Rallye di Matteo Fichi e la Renault Twingo RS di Stefano Mazzotti, dove il pubblico potrà avere informazioni sull’attività della scuderia e sul motorsport in genere dallo staff presente che sarà.

Tutto questo in attesa del Rally di Casciana Terme in programma il 7/8 settembre dove si preannuncia una nutrita presenza di conduttori del sodalizio pisano con una quindicina di equipaggi al completo oltre che una decina di co-piloti.