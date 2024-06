Importanti affermazioni per le formazioni under 15 e 17 femminili del Pisa Sporting Club

Pisa, 5 giugno 2024 - Grandi successi e imprese sfiorate per le under 15 e 17 del Pisa Sporting Club, fiore all'occhiello del settore giovanile nerazzurro. UNDER 15 - Importante affermazione per la squadra Under 15 del settore femminile del Pisa Sporting Club che ha centrato il successo nel Torneo “Gino Becheri” organizzato dalla Galcianese Calcio. Le nerazzurre hanno subito fatto capire le loro ambizioni superando il difficile girone qualificazione grazie al successo sul Prato (1-0, gol di Telleschi) e al pareggio con Rondinella (0-0); approdate al turno successivo le ragazze di mister Pistoresi hanno poi superato la Bellaria con un secco 2-0 firmato dalle reti di Pitzalis e Telleschi. Nel match finale contro il Vigor Firenze è l’equilibrio a regnare sovrano fino al colpo risolutivo della nerazzurra Pitzalis che, proprio mentre la lotteria dei calci di rigore sembra l’unica soluzione per decidere un vincitore, regala il successo al Pisa Sporting Club. Nella foto infatti sono ritratte le ragazze delle Under 15 del Pisa assieme al tecnico Riccardo Pistoresi e al responsabile del settore femminile Stefano Colombo. UNDER 17 - Impresa soltanto sfiorata per le Under 17 del settore femminile delle giovanili nerazzurre. Le ragazze di mister Stefano Colombo dopo una lunga e importante cavalcata hanno centrato la finale della Coppa Toscana di categoria ma nel match decisivo sono state ‘punite’ dagli errori commessi dal dischetto; contro la Lucchese, infatti, al termine di una gara incerta ed equilibrata si sono resi necessari i calci di rigore per decidere una vincitrice e le nerazzurre hanno commesso un errore di troppo permettendo alle avversarie di alzare la Coppa. Resta comunque intatto il cammino delle giovani nerazzurre che hanno dimostrato ampi margini di miglioramento e sicuramente avranno l’occasione per rifarsi. Queste le ragazze scese in campo al “Bozzi” di Firenze per l’appuntamento finale, con la rosa delle convocate per la competizione: Martina Tampucci, Bianca Scacco, Matilde Battafarano, Sofia Burchi, Asia Cappanera, Carlotta Martinelli, Olivia Teer Beek, Silvia Cannavò, Sara Gargano, Noemi Stumpo, Alessia Loni, Aurora Galione, Asia Aliotta, Chiara Bottai, Lucia Di Meo, Alice Telleschi, Camilla Telleschi, Matilde Biondi, Anna Marianelli, Vittoria Masala. M.B.