Il Pisa e i numeri del campionato Cadetto 2023-24

Pisa, 6 giugno 2024 - Anche il Pisa ha contribuito, in numeri, a un campionato di calcio di alto livello in Serie B. Ecco i numeri stagionali della lega cadetta. Media gol la più alta degli ultimi cinque anni (2,52), il minor numero (37%) di vittorie casalinghe nei cinque principali campionati europei, grande incertezza e risultati mai scontati. Mauro Balata si gode i dati record di questo campionato e il successo della post season che ha portato tantissimo pubblico sugli spalti: "Abbiamo il Penzo sold out – ha detto il presidente della Lega B a Sky e Dazn prima della gara -, ci sono stati oltre 184mila spettatori negli stadi in dieci partite, tre delle quali hanno superato i 30 mila. Stiamo registrando in tutta la stagione sportiva un'audience strepitosa. Questo significa che la Serie BKT è due tre anni che ha consolidato questo percorso di crescita. Questo è motivo di orgoglio e soddisfazione, è frutto di un lavoro straordinario, di una politica perseguita da tutte le società, basti pensare che siamo campionato di riferimento in Europa per capacità di essere imprevedibili e divertenti, come numero di giovani presenti nelle gare e anche come numero di presenze italiane, tantissime squadre quest'anno sono entrate in campo con undici italiani su undici, questo è significativo". Il giovane che preferisco? "Ce ne sono tantissimi, farei torto a qualcuno se ne citassi uno o due soltanto. L'Under 21 ha convocato dodici giocatori che si sono affermati in B. Questo garantisce un futuro luminoso, se si continua a seguire questa linea politica, a tutto il calcio italiano". Da qui, un’analisi sulla politica adottata dalla Lega B in tema di valorizzazione del patrimonio calcistico italiano che, attraverso il minutaggio effettivo, ha portato ad avere circa il 73% di italiani nella Serie BKT e oltre il 90% nella Primavera 2. Ad avvalorare tutto ciò, nel corso della stagione è accaduto anche che diverse squadre schierassero 11 calciatori su 11 italiani: è la dimostrazione di un impegno portato avanti con grande passione, ma anche con grandi sforzi e sacrifici da parte di tutte le società di B per alimentare le nazionali. Un percorso che da anni dà i suoi frutti, ma che necessita al contempo di sostegno e implementazioni. Dando, per esempio, uno sguardo alle recenti convocazioni in Under 21, circa il 50% degli “Azzurrini” proviene da società della Serie BKT, mentre il campionato diventa sempre più appassionante e imprevedibile: i dati Opta riportano che “il Campionato degli Italiani” ha fatto registrare la media gol più alta delle ultime stagioni (2,52) nonché la percentuale più bassa in Europa di vittorie in casa (37%). Un boom che ha raggiunto il suo apice nel corso del post-season, con circa 184.000 tifosi totali tra playoff e playout. M.B.