Il Pisa Beach Soccer conferma Simone Marinai

Pisa, 15 febbraio 2024 - La seconda conferma in casa Lenergy Pisa BS è quella di Simone Marinai, laterale classe ’88. Alla seconda stagione consecutiva in maglia nerazzurra, Marinai rimane all’ombra della torre pendente per apportare esperienza al gruppo e proseguire una carriera già impreziosita da un ricco palmarès: 1 Euro Winners Cup, 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, oltre all’europeo e ai 2 Giochi del Mediterraneo conquistati in nazionale. Queste le parole di Simone Marinai: “Le motivazioni sono le solite dello scorso anno, quando sono arrivato a Pisa in cerca di nuovi stimoli e per giocare con mio fratello gli ultimi anni della mia carriera. La squadra è fatta per giocarsela in ogni competizione, dovremo pensare un passo alla volta per arrivare più in alto possibile”.

M.B.