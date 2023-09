Il match atteso. Il derby con lo Spezia? E’ ancora "giallo» sullo stadio

C’è grande attesa per capire se Spezia-Pisa del prossimo 8 ottobre (alle 16.15) si giocherà a Cesena oppure se i liguri torneranno nel proprio stadio. L’ultima parola spetterà alla Lega di Serie B e alla Federcalcio. In queste ore infatti si è svolto l’ultimo sopralluogo allo stadio Picco di La Spezia per capire se l’impianto avrà esito positivo per poter ottenere i pareri favorevoli al Gos e dalle varie commissioni federali, in linea per poter ospitare la partita contro i nerazzurri del tecnico Alberto Aquilani. Per il momento la partita è sempre programmata al Dino Manuzzi di Cesena e il club ha messo a disposizione degli abbonati un servizio trasporto gratuito per seguire tutte le partite fuori dalla terra ligure, più o meno allo stesso modo di quanto fatto dalla Feralpisalò per i propri supporter. Tutto l’allestimento dei distinti è stato completato due giorni fa, mentre fino a ieri (oggi compreso) si è continuato a lavorare per completare gli impianti sotto la tribuna e negli spogliatoi. Un lavoro ‘a scaglioni’ come aveva previsto anche il Pisa se fossero partiti i lavori all’Arena Garibaldi, come da progetto preliminare di restyling. A Spezia infatti il Picco sarà completato nell’estate 2024 con l’allestimento della Curva Ferrovia, ma non sarà previsto migrare nuovamente verso altri lidi.

La scorsa settimana è arrivato il parere favorevole da parte della commissione provinciale di vigilanza per le varianti di utilizzo dello stadio per quanto riguarda Spezia-Pisa, ma il nodo è ancora la tribuna. Una risposta arriverà solo nelle prossime ore. Finora resta ancora in sospeso l’ipotesi di richiedere l’autorizzazione a disputare il derby tra Spezia e Pisa con tre settori su quattro attivi, garantendo le strutture tecniche essenziali nella tribuna in costruzione, ma specialmente per quanto riguarda il servizio di comunicazione, con la sala stampa e la pay tv, non è così scontato che la partita si possa giocare al Picco. L’unico criterio davvero indispensabile da soddisfare è infatti quello relativo alla funzionalità. Spezia-Pisa dì per sé sarà anche considerata sfida ad alto rischio e, tanto per lo stadio ligure, quanto per il Manuzzi di Cesena, i tifosi nerazzurri con molta probabilità potranno muoversi solo con la tessera del tifoso. C’è cauto ottimismo, ma nell’ambiente c’è anche l’ipotesi di poter rimandare ancora di una partita l’esordio casalingo. Ci sarebbero così almeno tre settimane in più per poter ottenere i permessi, dato che la sfida successiva interna dello Spezia si giocherà dopo la nuova sosta per le nazionali, il prossimo 28 ottobre contro il Cosenza. M.B.