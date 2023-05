I tifosi della Curva Nord. "Presentatevi con largo anticipo per sostenere la squadra"

Pisa, 18 maggio 2023 - I tifosi nerazzurri effettuano la chiama a raccolta con un comunicato inviato dai gruppi organizzati della Curva Nord. IL COMUNICATO - Queste le parole di quattro gruppi di tifosi alla vigilia di Pisa-Spal: "In occasione dell'ultima partita di campionato, con la SPAL, chiediamo a tutti i tifosi neroazzurri di presentarsi con largo anticipo davanti ai cancelli della Curva. Entreremo il prima possibile per caricare il Pisa fin dal riscaldamento e, allo stesso tempo, per mandare un messaggio molto chiaro alla squadra: noi faremo il nostro, inciteremo e staremo al fianco, ma vogliamo anche vedere un altro Pisa rispetto alle ultime uscite. È stato un campionato strano, che ha visto anche momenti alti; abbiamo rischiato di retrocedere e ad un certo punto ci siamo ritrovati quinti. Il Pisa delle ultime settimane ha deluso, ma noi ci siamo sempre stati e saremo, come detto, al nostro posto anche questa sera, per spingere la squadra alla vittoria. Niente è ancora perduto, per quanto riguarda i playoff e ci dobbiamo credere per primi noi, come tifoseria, e trasmettere la stessa voglia a chi è in campo. A bocce ferme, ognuno si prenderà le responsabilità di quel che è andato o non è andato. Ma ad ora le bocce non sono ferme. C'è un campionato da finire e da onorare e la Curva sarà al fianco del Pisa S.C. per tifare i colori e la città, nel bene o nel male, come è sempre stato anche in momenti decisamente peggiori. Rangers Sconvolts Wanderers Svitati".