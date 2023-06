I Lions Amaranto trionfano al Palio delle Repubbliche Marinare Rugby al Lido di Venezia

Pisa, 8 giugno 2023 - Per i Rino..Cerotti, la rappresentativa Old dei Lions Amaranto, è maggiore la soddisfazione per un torneo decisamente brillante, chiuso da imbattuti, con un ruolino di due successi ed un pareggio, rispetto all’amarezza di un primo posto sfiorato e sfuggito solo per la differenza mete. I Rino..Cerotti, difendendo i colori di Pisa, hanno ottenuto la seconda posizione nella 15° edizione del ‘Palio Repubbliche Marinare Rugby’, disputato nel pomeriggio di questo primo sabato del mese di giugno presso il campo ‘Lele Berto – 4 Fontane’ di Lido di Venezia. Classiche regole Old, con il punteggio delle gare determinato solo dal numero delle mete (non sono previsti calci piazzati, nè trasformazioni). Le quattro formazioni hanno dato vita ad un girone all’italiana. In successione, i Rino..Cerotti hanno battuto la squadra di Napoli/Amalfi 3-1 (a bersaglio Niccolai, Bartoli e Ciandri), hanno pareggiato 0-0 con il Genova (che poi ha vinto il Trofeo, in virtù dei larghi successi colti nelle altre due gare) e liquidato i padroni di casa del Venezia 1-0 (marcatura decisiva di Sampaolo). La squadra Old dei Lions Amaranto – giunta seconda nel campionato regionale di categoria e chiamata sabato prossimo sul campo labronico ‘Tamberi’ di via Russo alle finali nazionali – ha confermato buonissime qualità, anche in questa occasione particolarissima, in questo Trofeo che viene messo in palio una volta all’anno e che, a rotazione, viene ospitata da una delle Repubbliche Marinare. Evidentemente questi ‘eterni ragazzi’ dei Rino..Cerotti, allenati da Antonio Cannavò e Gino Galletti, non hanno perso la voglia di divertirsi inseguendo un pallone ovale. I giocatori secondi classificati a Lido di Venezia: Paolo Ciandri, Michele Niccolai, Pietro Buffa, Antonio Cannavò, Luca Baroni (cap.), Gianni Nardone, Emiliano Marchi, Adriano Sampaolo, Mariano Gambogi, Emanuele Prestinari, Maurizio Berti, Francesco Bitti, Marco Lenzi, Alessio Bartoli, Andrea Caputo, Carlo Cantini, Luca Santoni, Antonio Masciullo, Marco Rava.