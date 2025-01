Larsen lancia Hermannsson: "Con lui il Pisa ha fatto un salto di qualità"

Pisa, 7 ottobre 2021 - L'investitura che non ti aspetti, direttamente da un big, l’ex nerazzurro Henrik Larsen, una vita nel Lyngby e nella nazionale danese, con la quale ha vinto gli Europei nel 1992. Larsen in questi anni ha seguito da vicino il difensore centrale islandese Hjortur Hermannsson, divenuto rapidamente uno dei giocatori più importanti del Pisa, imponendosi per velocità di apprendimento e adattamento al calcio italiano.

"SBAGLIA POCO" - “Il Pisa non poteva acquistare giocatore migliore – ha ammesso Larsen -. È un ottimo difensore, forte fisicamente, sempre concentrato. È uno che sbaglia poco”. Larsen attualmente commenta per Canale 6 in Danimarca il calcio danese ed europeo, in precedenza anche per Eurosport, e ha seguito con interesse le gesta del giocatore islandese prima che approdasse in Italia. “Nel Brondby Hermannsson ha vinto tutto, è stato il protagonista e un punto di riferimento in difesa. In 5 anni – prosegue Larsen – ha disputato oltre 120 presenze e vinto un titolo di Superliga (lo scudetto danese), conquistato proprio lo scorso anno, oltre a una Coppa di Danimarca nel 2018. Hermannsson non è uno che fa gol, ma ha un buon piede ed è uno che impedisce agli altri di segnarli”.

HERMANNSSON E PISA - Hjortur Hermannsson, dalla fredda Islanda, passando per la Danimarca, dove il Pisa è andato a rilevarlo dal Brondby, ha conquistato la città e i suoi tifosi. Il difensore iniziò la stagione affiancandosi a Caracciolo tra i centrali, ma con l’arrivo di Leverbe e l’infortunio di Berra, D’Angelo lo ha riadattato terzino destro. Ha già disputato 6 partite di campionato e una in Coppa Italia e difficilmente il tecnico pescarese rinuncia a lui in formazione. Nonostante la stazza di un metro e novanta centimetri, il giocatore ha letteralmente chiuso la corsia di destra senza permettere a nessuno di passare, andando perfino al cross in diverse occasioni, dimostrando un buon piede.

TRA PASSATO E FUTURO - La società nerazzurra non è nuova a pescare da squadre danesi. Dalla Danimarca infatti negli anni ’80 arrivarono due calciatori, entrambi via Lyngby: Klaus Berggreen ed Henrik Larsen, tutti e due bandiere della nazionale. Interrogato su quale possa essere il futuro del giocatore a Pisa, l’ex difensore nerazzurro non ha dubbi: “Se può ripetere le nostre gesta degli anni ’80? Secondo me sì – ammette Larsen -. Con Berggreen in questi giorni ci siamo sentiti e siamo molto colpiti da questo Pisa. Se dovesse arrivare la promozione in Serie A abbiamo già programmato di scendere in Italia e venire a festeggiare coi tifosi all’Arena”. Hermannsson, come noto, non farà parte del ritiro nerazzurro di queste due settimane, poiché convocato in nazionale per rappresentare l'Islanda domani contro l'Armenia e l'11 ottobre contro il Liechtenstein.