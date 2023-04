Grande Kemas! Missione riuscita. Ora i playoff

Kemas Lamipel

3

Castellana Grotte

1

KEMAS LAMIPEL: Coscione 2, Motzo 22, Vigil 6, Truocchio 9, Hanzic 21, Colli 13, Morgese (L), Compagnoni 2, Arguelles, Loreti, Maiocchi n.e, Giovannetti n.e, Favaro n.e, Gabbriellini n.e. All: Bulleri.

CASTELLANA GROTTE: Jukoski 1, Theo Lopes 21, Presta 7, Zamagni 4, Di Silvestre 13, Tiozzo 11, Marchisio (L), Ndrecaj, Cattaneo 1, Sportelli n.e, Carelli n.e, Longo n.e, De Santis (L) n.e. All: Cannestracci.

Arbitri: Cavalieri e Piperata.

Successione set: 25-15; 19-25; 25-19; 25-19. Batt. sbagliate Lupi: 11; Aces: 15; Muri: 6. Batt. Sbagliate Castellana Grotte: 12; Aces: 2; Muri: 5.

Spettatori: 350.

SANTA CROCE – I "Lupi" superano per 3-1 Castellana Grotte nell’ultima gara della stagione regolare, salendo dal sesto al quarto posto in graduatoria. Per tale motivo la Kemas Lamipel se la vedrà nei playoff con i friulani del Pordenone, avversari scomodi, vittoriosi nei due confronti con i biancorossi all’andata per 3-1 ed al ritorno per 3-0. Stavolta però i conciari disputeranno l’eventuale bella in casa e questo sarà un bel vantaggio. Ai playoff parteciperanno: Vibo Valentia, Cantù, Porto Viro, Santa Croce, Pordenone, Bergamo, Castellana Grotte e Ravenna. Questi gli accoppiamenti: Vibo Valentia-Ravenna, Cantù- Castellana Grotte, Porto Viro-Bergamo e Santa-Croce-Pordenone. Si inizierà domenica 16 aprile. La vincente salirà in Superlega. I favori vanno a Vibo Valentia che ha dominato la stagione regolare. Ieri i "Lupi" hanno cercato la vittoria con insistenza, vedendo premiata la loro volontà di vittoria. Il servizio ha recitato un ruolo di primo piano con una differenza abissale per i locali (15-2) particolarmente efficaci e decisi. Gli aces da parte di Colli e compagni sono stati numerosi e lo stesso capitano, insieme ad Hanzic e Motzo, ha martellato la retroguardia barese, a lungo in difficoltà. Pure Compagnoni ha messo la sua firma. L’allenatore pisano Michele Bulleri, subentrato a Vincenzo Mastrangelo nel corso della settimana, ha debuttato con un franco successo. Pagliai lo ha supportato dalla panchina, dando talora doverosi consigli, a turno, un po’ a tutti. Nello schieramento di partenza Hanzic è stato preferito a Maiocchi ed il croato ha disputato una gara intraprendente e positiva confezionando ben 21 azioni vincenti. In seconda linea l’attaccante è stato talora sostituito dal giovane Loreti per prendere fiato. Primo set subito con i biancorossi a scavare un netto vantaggio (15-5), viatico inattaccabile per chiudere per 25-15. Immediata la risposta dei gialloblù di Jorge Cannestracci nella seconda frazione, terminata sul 19-25 con gli ultimi due assalti portati a buon fine dall’ex Di Silvestre. Il terzo e il quarto gioco hanno visto prevalere i "Lupi" per 25-19. Marco Lepri