Fine settimana agrodolce per le giovanili nerazzurre

Pisa, 26 novembre 2024 - Un fine settimana ricco di emozioni per il settore giovanile del Pisa Sporting Club, con risultati altalenanti che hanno visto alcune squadre distinguersi per prestazioni di grande livello e altre soccombere, nonostante l'impegno.

Settore maschile: Primavera beffata, brillano Under 14 e Under 13 La squadra Primavera del Pisa ha vissuto una sconfitta amara, cadendo in casa contro il Benevento per 2-1. Dopo una gara combattuta, i giovani nerazzurri sono stati puniti nei minuti finali, lasciando l’amaro in bocca per un risultato che sembrava alla portata.

Non è andata meglio all’Under 17, che ha perso di misura in una spettacolare sfida contro il Torino. Il match, terminato 4-3 per i granata, ha regalato momenti di grande intensità, con i nerazzurri che hanno sfiorato il pareggio fino all’ultimo.

A portare gioia in casa Pisa ci hanno pensato invece l’Under 14 e l’Under 13, protagoniste di due vittorie nei rispettivi derby contro l’Arezzo. L’Under 14 ha vinto 1-0 in una gara tirata e decisa da un episodio, mentre l’Under 13 si è imposta con autorità per 3-1, mostrando ottima qualità di gioco.

Settore femminile: le Under 17 travolgono la Carrarese Il settore femminile nerazzurro ha confermato la sua crescita con prestazioni convincenti in quasi tutte le categorie. Splendida la vittoria delle Under 17, che hanno superato la Carrarese con un netto 5-2, dimostrando un’organizzazione di gioco sempre più efficace.

Bene anche le Under 15, protagoniste di una trasferta vincente sul campo dell’Atletico Lucca con un perentorio 4-1. Le giovanissime Under 12 si sono imposte in trasferta contro il Fornacette con un convincente 3-0, dimostrando grande compattezza e qualità.

Unico pareggio del weekend per le Juniores, che hanno chiuso sull’1-1 la sfida contro il Coiano. Infine, i Pulcini hanno dato spettacolo in un match emozionante terminato 3-3 contro il San Prospero.