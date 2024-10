Festa dell’Olio bono, il 27 ottobre a Vicopisano l'evento

Vicopisano (Pisa), 21 ottobre 2024 - Il 27 ottobre si terrà a Vicopisano la Festa dell’Olio Bono, una giornata dedicata alla celebrazione dell’olio extravergine di oliva del Monte Pisano. L’evento, organizzato presso il Circolo Arci L’Ortaccio in via Loris Baroni, mira a promuovere la produzione locale e diffondere la conoscenza e l’utilizzo di questo prodotto d’eccellenza.

La giornata inizierà alle ore 10 con il laboratorio “Io sono extravergine” a cura di ASCOE (Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extra Vergine d’Oliva), che offrirà un’introduzione all’assaggio dell’olio. L'iniziativa ha riscosso grande successo, con posti già esauriti e la possibilità di iscriversi a una lista d'attesa.

A partire dalle 12.30, seguiranno un aperitivo e un pranzo tematico presso L’Ortaccio, con un menù interamente incentrato sull’olio extravergine di oliva del Monte Pisano. Il pranzo, al costo di 22 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini (bevande escluse), sarà un’esperienza culinaria completa dall’antipasto al dolce, con piatti come la zuppa lombarda, patate di Bolgheri all’olio nòvo, e gelato alla crema con olio extravergine.

Nel pomeriggio, alle 14.30, l’Associazione Dèi Camminanti organizzerà una Camminata tra gli Olivi, con visita al Frantoio Rio Grifone e degustazione dell’olio appena franto. Questa attività, inserita all'interno dell'8ª Giornata Nazionale “Camminata tra gli Olivi”, sarà gratuita per tutti i partecipanti. Il rientro è previsto per le 17.30 al Circolo L’Ortaccio.

Tutte le attività della Festa dell’Olio Bono sono su prenotazione, con posti limitati (eccetto l'aperitivo). Per prenotare, è disponibile un modulo online al seguente link: https://forms.gle/NpcKFr46byj23nmG7.

Per ulteriori informazioni, è possibile accedere al Canale WhatsApp della Festa dell’Olio Bono Vicopisano o scrivere a [email protected].

Collaborazioni e Patrocini: Comune di Vicopisano, Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extra Vergine di Oliva (ASCOE), Associazione Nazionale Città dell’Olio, Società Agricola Monastero Sant'Andrea, Camminata tra gli Olivi, Strada dell’Olio dei Monti Pisani, Antico Frantoio Toscano del Rio Grifone, Associazione Dèi Camminanti. Un’occasione imperdibile per scoprire e assaporare l’olio extravergine d’oliva del Monte Pisano e vivere una giornata immersi nella tradizione e nella natura.