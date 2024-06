Euro Winners Cup: Lenergy Pisa Beach Soccer vince il girone

Pisa, 11 giugno 2024 - Terzo successo per il Lenergy Pisa BS, nell’ultima giornata del girone G di Euro Winners Cup. I nerazzurri sono a punteggio pieno guidando il girone con nove punti punti, 13 gol fatti e soltanto uno subito. IL CAMMINO - Dopo la vittoria sui padroni di casa dell’AD Nazaré 2022 per 3-1 e il largo 9-0 rifilato alla spagnola Roses Platja, la squadra di Matteo Marrucci supera anche il Minots de Marseille per 0-1. Bloccata per lunghi tratti, la gara viene decisa su calcio da fermo dal gol di Simone Marinai nel terzo periodo. A punteggio pieno dunque i nerazzurri, che superano a pieni voti l’ostacolo della fase a gironi e attendono il sorteggio di mercoledì alle ore 20:00 italiane; appuntamento che capitan Stefano Marinai e compagni affronteranno in qualità di testa di serie, essendo già sicuri di rientrare fra le 8 migliori capoliste della fase a gironi. Da giovedì al via le gare a eliminazione diretta, per scoprire chi questa domenica alzerà la coppa più prestigiosa del beach soccer europeo. Michele Bufalino