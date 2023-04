Esteves non è al meglio, ma è chiamato a sostituire Beruatto. A centrocampo ballottagio Mastinu-Gargiulo

Tempo di scontri diretti, tempo di ballottaggi in formazione. Tutto ruota, per Luca D’Angelo, su come sostituire Pietro Beruatto. Sulla sinistra infatti potrebbe giocare Esteves, ma non solo. Il ballottaggio per i terzini è doppio e coinvolge tanto la fascia mancina, tanto quella destra. In settimana infatti il tecnico ha provato Hermannsson a destra, alternandolo con Calabresi che, vista anche la problematica di minutaggio nelle gambe di Esteves, vittima di un infortunio muscolare tempo fa, dopo il rientro dalle nazionali, potrebbe anche essere dirottato a sinistra. Per il resto non dovrebbero esserci cambi al centro della difesa, con Barba e Caracciolo, di fatto confermatissimi al centro. A centrocampo invece Nagy e Marin appaiono insostituibili, mentre sarà Mastinu molto probabilmente a giocarsi il posto con Gargiulo, quest’ultimo senza i favori del pronostico per l’undici iniziale. I maggiori dubbi sono in avanti, con Morutan favorito sulla trequarti, ma occhio anche a Torregrossa. Ieri D’Angelo è stato chiaro: "Preferiamo che faccia 60 minuti di qualità invece di 20 minuti a tutta nel finale". Tradotto l’italo-venezuelano potrebbe partire tra i titolari, di conseguenza l’ultimo posto in avanti è un affare a 4 tra Moreo-Sibilli-Matteo Tramoni e Gliozzi. Al momento è l’ex Brescia il favorito per partire dal primo minuto, di fatto con la possibilità di replicare lo stesso reparto offensivo visto con la Ternana e che ha permesso a Moreo di segnare la rete della settimana. D’Angelo potrebbe quindi pensare di affidarsi a Gliozzi, Tramoni e Sibilli per spaccare la partita nella ripresa.

M.B.