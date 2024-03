Eccellenza, l’anticipo. La Cuoiopelli batte la Pro Livorno. E’ seconda e insidia il Tuttocuoio

CUOIOPELLI 3

PRO LIVORNO SORGENTI 1

CUOIOPELLI: Brogi, Passerotti, Bagnoli, Viola (87’ Razzauti), Lici, Lucaccini, Sgherri (55’ Regoli), Costanzo (62’ Goh N’Cede), Fantini (62’ Pepa), Benericetti (87’ Guerrucci), Bianchi; a disposizione Fiumalbi, Nardo, Innocenti, Goretti. Allenatore Roberto Falivena.

PRO LIVORNO SORGENTI: Strambi, Solimano (78’ Putrignano), Lucarelli (78’ Fornaciari), Quilici (46’ Di Fiandra), Cavalli, Lischi A., Montecalvo, Santagata, Cutroneo, Signorini, Lucchesi; a disposizione Marchetti, Lischi L., Accordino, Turini, Maffei, Gianfranchi. Allenatore Federico Bandinelli.

Arbitro: Mauro di Pistoia (assistenti Mangoni di Pistoia e Gentili di Grosseto).

Marcatori: 16’ (rig) Viola, 54’ Cutroneo, 75’ e 81’ Benericetti.

Note: ammoniti Lici, Viola, Cutroneo, Santagata e Cavalli.

SANTA CROCE – La Cuoiopelli vince con merito contro la Pro Livorno Sorgenti, ma soffre nei primi minuti e per metà del secondo. Per qualche ora i conciari tornano secondi e si portano a meno due dalla capolista Tuttocuoio. Nell’ultimo quarto d’ora, quando Benericetti chiude la contesa con una doppietta, sono stati i cambi di Falivena a dare la spinta decisiva all’undici biancorosso. In particolare Regoli ha scombussolato i piani della Pro Livorno. Bene anche Goh N’Cede che ha messo sui piedi di Benericetti la palla del 2-1 al 75’. Nel primo tempo è stato Costanzo a mettere più volte in difficoltà la retroguardia della sua ex squadra. La Pro Livorno Sorgenti ha avuto due occasionissime al 1’ e al 4’ con Lucchesi. La prima è finita fuori, la seconda ha visto Brogi (positiva la sua prima da titolare) opporsi in uscita. Poi solo Cuoiopelli: Benericetti al 10’ fuori di poco, palo esterno di Costanzo all’11’, ancora Costanzo al 15’ (tiro respinto da un difensore) e al 32’ conclusione di Passerotti parata da Strambi. Al 16’ il rigore: cross di Benericetti respinto di mano, Viola calcia forte e segna. Da segnalare l’età dei due portieri: Brogi 2004, Strambi 2005. La Pro Livorno ha giocato con il coltello tra i denti nei primi venti minuti della ripresa quando ha trovato il pari con Cutroneo. In tribuna Cristiano Lucarelli arrivato al Masini (stadio dove ha iniziato nei professionisti) per veder giocare il figlio.

g.n.