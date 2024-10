Domenica a Tirrenia il Triathlon Sprint Silver Rank

Pisa, 11 ottobre 2024 – Domenica 13 ottobre si svolge a Tirrenia la competizione sportiva Triathlon Sprint Silver Rank. La manifestazione, che vedrà in gara 250 partecipanti, prevede tre fasi per ognuna delle discipline (nuoto, ciclismo, corsa). Per la frazione ciclismo e corsa sono previsti partenza e arrivo in piazza Belvedere a Tirrenia: la gara ciclistica prevede un percorso di 20 km con un giro di boa intermedio che si colloca in zona Marina di Pisa (via Litoranea all’altezza del Villaggio Boboba). Per consentire lo svolgersi della competizione il Comune di Pisa ha disposto i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta nelle località di Tirrenia e Marina di Pisa: Dalle ore 09.00 del 12 ottobre alle ore 15.00 del 14 ottobre. Via Belvedere tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare, e via Belvedere civico 44 (P.E. La Vela), compresi tutti gli stalli centrali: divieto di transito per tutti i veicoli, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli per consentire le operazioni di montaggio/smontaggio strutture in uso per la manifestazione. Via Belvedere tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare e via Belvedere civico 44 (Bagno Imperiale): divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli per consentire le operazioni di montaggio/smontaggio. Dalle ore 08.00 alle ore 16.30 del 13 ottobre. Divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti vie: piazza Belvedere lato mare; Viale del Tirreno nel tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare e via della Bigattiera, su ambo i lati; Viale del Tirreno nel tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare e l’inizio della pista ciclabile direttrice di marcia per Livorno, altezza Bagno Siria; Viale del Tirreno nel tratto compreso tra il civico 153 (P.E. Gulliver) e l’inizio di piazza Belvedere. Via Litoranea: dalle ore 13.30 alle ore 16.30 del 13 ottobre divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, e apposizione di transenne nelle aree di parcheggio fuori carreggiata. Dalle ore 13.30 alle ore 16.30 del 13 ottobre. Sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara (segnalata dai veicoli recanti i pannelli “inizio gara” e “fine gara”) nonché istituzione della segnaletica di Divieto di Transito a tutti i veicoli nelle seguenti vie: Via Belvedere; Piazza Belvedere lato mare; Viale del Tirreno nel tratto compreso tra via San Guido e via Bigattiera lato mare ambo le direttrici di marcia (per Marina di Pisa e per Calambrone), e il tratto della pista ciclabile compresa tra il Bagno Mery e il Bagno Rosa - ECCETTO i residenti e/o gli avventori di attività commerciali di Viale del Tirreno tra via San Guido e via delle Rose con obbligo di svolta a destra su suddetta via. Si consente ai veicoli in sosta di transitare su viale del Tirreno, direttrice di marcia per Marina di Pisa con obbligo di svolta in via delle Rose. È prevista anche la sospensione della pista ciclabile su viale del Tirreno nel tratto compreso fra il Bagno Mery e il Bagno Rosa. È disposto l’obbligo su via degli Ontani di proseguire a diritto anche nel tratto compreso tra via dei Glicini e via San Guido. I veicoli in sosta in piazza Belvedere lato monte, via dei Fiori e piazza dei Fiori non potranno accedere su viale del Tirreno dalla piazza Belvedere lato monte. I veicoli in transito su via Pisorno sono obbligati a svoltare in via degli Oleandri per raggiungere via San Guido. Via Litoranea: dalle ore 13.30 alle ore 16.30 del 13 ottobre, nel tratto compreso tra viale del Tirreno e via Arnino, sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara (segnalata dai veicoli recanti i pannelli “inizio gara” e “fine gara”) nonché istituzione della segnaletica di Divieto di Transito a tutti i veicoli. Disposti obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via dei Mughetti; obbligo di proseguire su via dei Pioppi all’intersezione con via della Bigattiera, lato mare, per i veicoli che provengono da via della Bigattiera, lato monte. Divieto di transito veicolare su via Bigattiera, lato mare, solo nella corsia di marcia per Viale del Tirreno dall’incrocio con via dei Pioppi.