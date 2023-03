D'Angelo prima della sfida col Benevento: "Masucci unico dubbio, ma siamo al completo"

L'allenatore del Pisa Luca D'Angelo

Pisa, 17 marzo 2023 - L'allenatore del Pisa Luca D'Angelo presenta il match di campionato contro il Benevento. Fari puntati sulla sfida a una "nobile" decaduta degli ultimi anni. Si aspettava un Benevento in questa situazione? “Il Benevento a inizio stagione si pensava potesse fare lo stesso campionato della passata stagione. Oggi si ritrovano, per problemi che non conosco, in una posizione di classifica difficoltosa, ma rimane sempre una squadra pericolosa. E’ una gara difficoltosa, che fa parte di un cammino verso i playoff. L’attenzione dev’essere massima”. Ha cambiato tre allenatori la squadra sannita. Come arriva a questo impegno? “Fa della tecnica l’arma migliore e da quel punto di vista sono molto bravi. Contro il Como hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, ma sono una buona squadra e lo testimoniano i giocatori che compongono la rosa”. La situazione del Pisa qual è? Tutti a disposizione? “Dobbiamo valutare solo le condizioni di Masucci che si è allenato con un po’ di difficoltà. Solo Zuelli aveva avuto problemi”. Recupero faticoso per Torregrossa, ancora non tornato a livelli non ottimali. “Bisogna valutare la squadra nella sua interezza. Bisogna dire...