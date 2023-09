Cus Pisa, ripartono i corsi universitari

Pisa, 9 settembre 2023 - Il Centro Universitario Sportivo (CUS) di Pisa è pronto a dare il via a una nuova stagione di corsi universitari dedicati agli atleti di almeno 14 anni. CORSI - Questi corsi offrono un'occasione straordinaria per giovani appassionati di sport per sviluppare le proprie abilità, migliorare la forma fisica e scoprire nuove passioni; tutto questo in un ambiente accogliente e stimolante. Una delle caratteristiche distintive dei corsi universitari presso il CUS Pisa è che sono aperti a tutti, indipendentemente dall'iscrizione all'Università di Pisa. Questo significa che qualsiasi giovane atleta, dai 14 anni in su, può partecipare e beneficiare dell'esperienza sportiva offerta dal CUS. Tuttavia, coloro che sono già iscritti all'Università di Pisa possono usufruire di vantaggi economici notevoli, rendendo l'adesione ancora più conveniente. LE DATE - L'inizio ufficiale dei corsi universitari al CUS Pisa è fissato per l'11 settembre, data in cui debutterà la disciplina del tennis, che rappresenta un’imperdibile opportunità per chi desidera imparare a giocare a tennis o migliorare le proprie abilità sotto la guida di istruttori esperti. Per coloro che sono interessati ad altre discipline sportive, il 12 settembre segna l'inizio dei corsi per una vasta gamma di attività: dal Judo all'atletica, dal pugilato alla pallavolo. SCELTA - Saranno tantissime le opzioni tra cui scegliere ed ognuna di esse saranno in grado di adattarsi a tutti i livelli di abilità, dai principianti agli atleti più avanzati. Il CUS Pisa offre non solo l'accesso a corsi di alta qualità, tenuti da istruttori altamente qualificati, ma anche un ambiente amichevole e inclusivo in cui gli atleti possono crescere e svilupparsi. ISCRIZIONE - I partecipanti avranno l'opportunità di socializzare e condividere interessi comuni, creando connessioni significative all'interno della comunità sportiva locale. Inoltre, per coloro che desiderano competere, il CUS Pisa offre l'opportunità di rappresentare l'Università in varie discipline sportive, partecipando a competizioni universitarie regionali e nazionali. L'iscrizione ai corsi universitari del CUS Pisa è semplice: basta visitare il nostro sito web, selezionare la voce “tesseramento” e seguire le istruzioni per la registrazione. Per coloro che sono già iscritti all'Università di Pisa, i vantaggi economici saranno applicati automaticamente. M.B.