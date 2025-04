Cus Pisa: in chiusura le iscrizioni ai Corsi Polidisciplinari Junior

Pisa, 3 aprile 2025 - Il Cus Pisa annuncia l'apertura dell'ultimo periodo di iscrizioni ai Corsi Polidisciplinari Junior per l'anno 2024-2025, che offre a bambine e bambini dai 4 ai 14 anni l'opportunità di avvicinarsi al mondo dello sport attraverso attività ludiche e formative. Contestualmente, si apre la campagna iscrizioni per i Campi Solari 2025, che avranno inizio a giugno, al termine dei corsi polidisciplinari.

I Corsi Polidisciplinari Junior sono progettati per sviluppare le capacità motorie dei bambini attraverso il gioco e l'esplorazione di diverse discipline sportive. Le attività garantiscono un approccio educativo e sicuro allo sport, ma anche divertente e stimolante. Le iscrizioni per l'ultimo periodo sono attualmente aperte ma i posti disponibili sono limitati.

Inoltre, il Cus Pisa lancia la campagna di iscrizioni ai Campi Solari 2025, pensati per offrire a bambine e bambini un'estate all'insegna dello sport e del divertimento. Questi campi rappresentano un'opportunità unica per continuare l'attività fisica durante la pausa estiva. Quasi 500 i piccoli utenti che l’anno scorso hanno frequentato gli impianti del Cus in estate, segno di un servizio che si rivolge a una fetta importante di popolazione. Nei campi solari lunghi inoltre, molte famiglie vedono una risposta concreta al bisogno di cura dei figli durante l’estate.

Per incentivare la partecipazione, il Cus Pisa offre uno sconto speciale sui Campi Solari 2025 a tutti coloro che si iscriveranno all'ultimo periodo dei Corsi Polidisciplinari Junior (aprile-maggio-giugno), pari al 30% sulla prima settimana di frequenza ai campi. Questa promozione mira a premiare le famiglie che scelgono di proseguire il percorso sportivo dei propri figli con il Cus Pisa anche durante l'estate. Per ulteriori informazioni e per procedere con le iscrizioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Cus Pisa alla pagina dedicata ai Corsi Polidisciplinari o rivolgersi alla segreteria.