Colpo di mercato per la Pediatuss Casciavola di Volley

Casciavola (Pisa), 11 ottobre 2023 - Pallavolo Casciavola rende noto di aver raggiunto un accordo con la schiacciatrice Eleonora Raniero che nella stagione che sta per iniziare vestirà la maglia della PediaTuss che disputa il prossimo campionato di serie C. La giocatrice è già a disposizione di coach Tagliagambe. Eleonora Raniero, classe 1999, originaria di Siena, del Nicchio, perché chi viene da quella città ci tiene alla propria identità contradaiola, inizia a giocare a pallavolo fin da bambina nel Cus Siena, società nella quale percorre tutta la trafila giovanile, vincendo anche diversi titoli provinciali che le hanno permesso di disputare anche alcune finali regionali. L’esordio in serie C arriva nel 2015, successivamente sale in B2, sempre con il Cus e disputa i playoff per la promozione in B1. Subito dopo Eleonora è costretta a fermarsi per la rottura del legamento crociato del ginocchio, ma dopo un anno di duro lavoro, torna in campo ripartendo dalla serie D con la maglia della Mens Sana. Torna quindi al “suo” Cus Siena, due stagioni in B2 e poi in serie C, fino alla fine dello scorso campionato. D’estate il grande cambiamento: la laurea in scienze del servizio sociale le porta in dote un posto di lavoro a Lucca, ma comporta anche di dover lasciare la maglia bianconera. Il tempo di stabilirsi di la dal “Foro” e arriva la chiamata della Pallavolo Casciavola. «Sono stata contattata da coach Tagliagambe e dal DS Cusin – spiega Raniero – l’impressione ricevuta è stata subito buona, così come buono è stato l’impatto con il gruppo. Fin dai primi allenamenti sono stata accolta molto bene, ho subito avuto l’impressione di essere entrata in un gruppo sano, fatto di ottime persone prima che giocatrici. Spero di poter far bene – conclude Raniero – e di poter dare alla squadra un contributo nel raggiungere i risultati che tutti auspichiamo». Con l’arrivo di Eleonora Raniero che prenderà la maglia numero 21, la rosa della PediaTuss raggiunge quota 14 e si può dire al completo.

M.B.