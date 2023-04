Cinque temi per una grande volata finale

di Michele Bufalino

Ancora 7 partite da vivere come altrettante finali per i nerazzurri, con il calendario che entra nel vivo proprio adesso, con gli ultimi quasi due mesi della stagione regolare, prima della lotteria dei playoff. La sconfitta con il Cosenza e l’andamento della giornata di campionato hanno chiarito cinque concetti.

1) La fuga delle prime due

In primo luogo Frosinone e Genoa hanno la strada spianata verso la Serie A, con i ciociari a 10 punti di vantaggio dal terzo posto, mentre i liguri ne hanno 6, nonostante un punto di penalizzazione. Davvero molto difficile per entrambe le compagini perdere il treno che porta alla serie superiore. In particolare il Genoa, in virtù di un calendario molto più agevole, può avere addirittura l’opportunità di vincere il campionato a spese del Frosinone, dato che per i ciociari 5 delle prossime 7 partite saranno proprio contro le prime 8 squadre della graduatoria.

2) La situazione del Pisa

Il Pisa invece ha ben 3 scontri diretti, tutti casalinghi. Ormai i bonus per sbagliare sono stati tutti spesi e contro Cagliari, Bari e Frosinone i nerazzurri dovranno dar tutto, per quelli che ormai sono, di fatto, playoff anticipati.

3) La bagarre

Ed è proprio questo il terzo concetto che la classifica mostra. Sotto Bari e Sud Tirol, in battaglia per il piazzamento migliore, c’è una vera e propria bagarre con Cagliari, Pisa, Parma, Reggina e Palermo tutte racchiuse in un fazzoletto di punti, ma sotto addirittura la Ternana o il Como possono ancora ambire a sperare di vivere un posto al sole in vista dei playoff. Può ancora accadere di tutto e le prossime partite rimescoleranno, per forza di cose, tutte le carte in tavola.

4) Gli scontri diretti:

un intrigo

Nelle prossime 7 giornate infatti ci sono ben 13 scontri diretti tra le prime compagini della classifica, con una media di quasi due scontri a giornata che culmineranno alla trentaquattresima e alla trentasettesima giornata. Nel primo caso infatti ci sarà Pisa-Bari, Parma-Cagliari e Frosinone-Sud Tirol, mentre a un turno dalla fine assisteremo a Cagliari-Palermo, Bari-Reggina e Frosinone-Genoa.

5) Il gran finale

Per i nerazzurri però una nota positiva. In virtù dell’andamento attuale, le ultime tre giornate potrebbero essere, sulla carta, apparentemente più facili del previsto. Se i ciociari non dilapideranno tutto il loro vantaggio, potrebbero già essere promossi in Serie A quando avverrà lo scontro diretto con i nerazzurri, mentre il Brescia e la Spal, le due sfide che il Pisa si accingerà ad affrontare negli ultimi due turni, potrebbero essere contro due team già retrocessi. La crisi senza fine delle rondinelle e dei ferraresi li sta vedendo lentamente e inesorabilmente scivolare verso il baratro della Serie C. In particolare il Brescia non ha più dato segni di potersi ravvivare, come invece ha fatto il Cosenza che, contro i nerazzurri, ha certificato la sua grande rimonta, ottenendo nelle ultime 5 giornate 12 punti, più del doppio di quanti ne ha ottenuti il Brescia nelle ultime 15 partite.