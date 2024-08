Centi e Marsili alla Pallavolo Casciavola

Casciavola, 21 agosto 2024 - Novità e conferme per la pallavolo Casciavola che ha presentato due giocatrici nei giorni scorsi.

MARSILI - Pallavolo Casciavola è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo di collaborazione con Amalia Marsili che anche per la stagione 2024/2025 farà parte del roster della PediaTuss Casciavola che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Amalia Marsili, nata a Pontedera, classe 2002, ha iniziato la carriera a soli sei anni nella Bellaria Pontedera, di li a poco è passata all’Ambra Cavallini dove sviluppato le sue qualità di libero ed ha disputato i campionati giovanili fino all’under 16, per poi passare alla Pallavolo Cascina dove ha bagnato il suo debutto in prima squadra nel campionato di serie C, sfiorando anche una promozione dopo aver raggiunto la finale contro il VBC Calci. Lasciata Cascina e messa alle spalle la stagione del covid, Amalia è ripartita da Ponsacco, quindi dalla serie D, dove ha nuovamente sfiorato una promozione, successivamente è passata alla Folgore San Miniato e nella scorsa stagione alla Pallavolo Casciavola. «Dopo la bella stagione scorsa - spiega Amalia Marsili – sono davvero contenta di essere rimasta a Casciavola. Un ambiente nel quale mi trovo molto bene, una palestra sempre piena di pubblico durante le partite ed un gruppo di ragazze con le quali sono molto legata. L’auspicio – conclude Marsili – è quello di ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno, limando quelle sbavature che non ci hanno permesso di lottare fino all’ultima partita dei playoff per la promozione».

CENTI - Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per il prolungamento della collaborazione sportiva con la giocatrice Aurora Centi che nella stagione 2024/25 ricoprirà il ruolo di libero nella PediaTuss che disputerà il campionato di serie C. Centi, classe 2004 è cresciuta pallavolisticamente nel Tomei Livorno, società nella quale ha militato fino alla stagione 2021/22, quanto è passata alla Pallavolo Casciavola ricoprendo il ruolo di libero e diventando un pilastro della squadra che ha conquistato la salvezza, confermata nella passata stagione Centi, oltre a disputare il campionato di serie D, è stata vicina anche alla formazione under 18 durante la fase regionale dove ha ricoperto il ruolo rimasto vacante, di Team Manager. Ora il salto in serie C agli ordini di coach Alessandro Tagliagambe. «Sono felice di restare a Casciavola, che per me è una seconda casa – spiega Centi -. Il salto di categoria sarà certamente impegnativo, ma è una sfida che sento di poter raccogliere promettendo il massimo dell'impegno e cercando con le mie compagne di aiutare la squadra a centrare gli obiettivi stagionali».

M.B.