Casciavola, la PediaTuss Under 19 vince la Coppa Basso Tirreno

Casciavola (Pisa), 7 giugno 2023 - La stagione della PediaTuss under 19 finisce con una coppa in bacheca. La squadra rossoblù nella finale disputata sul campo del Dream Volley piega con un perentorio 3-0 le avversarie a può festeggiare il successo nella post-season. In un Pala Dream esaurito e con il tifo alle stelle come si confà ad una finale le due squadre si affrontano un po’ contratte all’inizio visto il valore della posta in palio. La partita stenta a decollare ed il ritmo è basso, ma il primo strappo lo da la PediaTuss che guadagna tre punti di margine, il Dream Volley ricuce, ma Corsini e compagne allungano di nuovo fino al 20-13 che sembra segnare l’esito del parziale. La formazione di casa, grazie a due ottimi turni in battuta riesce a recuperare e chiudere il gap, ma nel finale la PediaTuss mostra maggiore lucidità e conquista il primo set. Il secondo parziale è quello meno equilibrato, la squadra di Bertini allunga subito, stavolta evita i passaggi a vuoto e gestisce molto bene il finale chiudendo al secondo set point e portando la partita sul 2-0. Nel terzo set il Dream Volley gioca il tutto per tutto, si prende i rischi che deve assumersi una squadra costretta alla rimonta, mentre dall’altra parte la PediaTuss entra in campo con poca concentrazione, il risultato di tutto questo è che le gialloblù pisane in un batter di ciglia si portano sul 9-2. Il time out chiesto da Bertini scuote la squadra ed al ritorno in campo si vede un’altra partita, assai più simile al set precedente, tanto che con un parziale di 16-7 le casciavoline si portano avanti. Ghelardi e compagne ci provano a restare in partita, ma il 20-20 sarà l’ultima parità della partita, prima arriva il 24-21, poi al primo match point è capitan Corsini a chiudere la partita con un mani fuori. La festa rossoblù può iniziare mentre cala il sipario sulla stagione 2022/23 che non poteva chiudersi meglio di così, così come non poteva esserci saluto migliore per coach Sabrina Bertini che dopo due stagioni lascerà questo gruppo, farlo con una vittoria è quanto di meglio ci si potesse aspettare.

TABELLINO Dream Volley Pisa – PediaTuss Casciavola 0-3 (22-25; 16-25; 21-25) DREAM VOLLEY: Fantini, Ghelardi, Marsi, Mileto, Pasanisi, Possenti, Rotondo, Sentenac, Simonini, Volpi. All. De Marinis PEDIATUSS: Bandecchi, Bolognini, Caciagli, Caponi, Centi, Corsini, Di Coscio, Lancioni, Nanni, Pugliesi, Rutinelli, Viegi. All. Sabrina Bertini; Dir. Acc. Maurizio Bellandi