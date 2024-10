Canottaggio: la spedizione del Cus ai CNU riporta a Pisa 6 medaglie

Pisa, 8 ottobre 2024 – Nel fine settimana del 5 e 6 ottobre si sono svolti a Genova i Campionati Nazionali Universitari di canottaggio, ai quali il Cus Pisa è tornato a partecipare con un discreto numero di equipaggi. Sono state ben 15 infatti le imbarcazioni iscritte, composte da altrettanti atleti, 4 ragazze e 11 ragazzi.

L’Ateneo pisano ha portato a casa ben 6 medaglie: quattro nella giornata delle gare sprint di 500 metri del sabato e altre due nella giornata di domenica su distanza olimpica di 2000 m. I mattatori della due giornate di gare sono stati sicuramente Alessandro Bernardini e Dario Iacopini. I due studenti, entrambi tesserati Cus Pisa e iscritti rispettivamente ai corsi di laurea in banca, finanza e mercati finanziari e ingegneria elettrica, hanno portato a casa il primo posto e il rispettivo titolo di campioni italiani nel 2- Senior sui 500 m il sabato, per poi aggiudicarsi il terzo posto nella stessa specialità la domenica sui 2000 m. Si aggiungono così ulteriori risultati di prestigio alla carriera agonistica di Alessandro, ex atleta azzurro nonché vogatore della sezione nautica borgo Cappuccini di Livorno e della barca celeste di Santa Maria di Pisa, e di Dario, ex atleta della Canottieri Limite.

Altre tre medaglie di bronzo sono state poi raggiunte dalla bravissima Matilde Barison, atleta di spicco della Canottieri Varese e iscritta al corso di laurea in tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila. Matilde si è affermata al terzo posto nel singolo senior femminile sia nella giornata di sabato sui 500 m che in quella di domenica sui 2000 m, oltre al conseguimento del solito risultato anche in 2X misto sui 500 m assieme ad Emanuele Meliani, atleta della Canottieri Cavallini iscritto al corso di laurea in banca, finanza e mercati finanziari.

L’ultima medaglia di bronzo è stata portata sempre da Emanuele Meliani e Alessandro Bernardini, stavolta assieme a due atleti della Canottieri Arno ovvero Matteo Gadducci e Lapo Vitarelli. Questi ultimi, iscritti entrambi al corso di laurea in economia aziendale, assieme a Bernardini e Meliani sono riusciti a guadagnarsi il gradino più basso del podio nella specialità del 4X Senior sulla distanza di 500m nella giornata di sabato. Assieme ai sopra citati atleti hanno partecipato ai campionati universitari registrando piazzamenti dal quinto posto in poi anche i seguenti studenti: Emilio Ferretti, Jody Mori, Nicola Carlesi, Federico Cappoli, Umberto Mignemi, Giuseppe Infantone, Sofia Plicchi, Clelia Finocchio e Sofia Nicolella.

Il Cus Pisa chiude quindi i CNU 2024 all’ottavo posto del medagliere su sedici atenei partecipanti. A tal riguardo gli allenatori Edoardo Margheri e Luca Romani, nonché il responsabile della Sezione Canottaggio Luigi Mostardi che hanno accompagnato i ragazzi in tutti e tre i giorni a Genova, si sono detti felici dei risultati ottenuti e speranzosi che questo possa essere un punto di inizio per gli anni a venire per creare un gruppo ancora più consistente e competitivo che possa riportare il Cus Pisa ai vertici del medagliere. Parole di apprezzamento sono state espresse anche da Antonio Giuntini - vicepresidente della Federazione Italiana Canottaggio, dai professori dell’Università di Pisa Enza Pellecchia e Marco Macchia e da Giuliano Pizzanelli, presidente del Cus Pisa.