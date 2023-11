Calcio.Terza: La Corte non si ferma

Pisa 24 novembre 2023 – Via di Corte lanciatissimo nel girone B di Terza Categoria. Cinque vittorie in altrettante gare, quindici punti in classifica, tredici reti segnate e solo quattro subite. Nell’ultimo turno 2 – 0 al Marciana fanalino di coda e marcia che prosegue finora senza ostacoli. Al secondo posto il Ponte a Elsa con tredici punti, due in meno della capolista, che ha vinto 2 – 3 in trasferta al ‘Marconcini’ di Pontedera in una rocambolesca sfida contro i padroni di casa dell’Oltrera: le firme del successo sono state di Castagni, Viggiano e Sindoni. Al terzo posto l’Avane: gli empolesi hanno dieci punti con tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta. L’ultima gara contro il Casteldelbosco è stata rinviata. Insieme a loro condivide il podio l’Oltrera nonostante la sconfitta interna.

Quinto posto per il Porta a Lucca che ha battuto lo Zambra per 2 – 1 in una gara molto tirata. Zambra che così rimane al sesto posto con otto punti: due vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte nelle sei gare finora disputate.settima piazza con sette punti per il Calasanzio, mentre sono ben tre le squadre che finora hanno raccolto sei punti con una sola vittoria e tre pareggi. Il Fucecchio ed il Ponzano che nello scontro diretto si sono equivalse pareggiando 2 – 2, ed il Perignano che ha conquistato la sua prima vittoria stagionale calando il poker contro la Freccia Azzurra: 4 – 0. Bullari, Robaudo, Misiti e Gliatta hanno firmato le reti del successo gialloblù della squadra del nuovo mister Bartoli. Freccia azzurra penultima a due punti insieme al Casteldelbosco, mentre il Marciana chiude la graduatoria con un punto.

In quattro al comando della classifica cannonieri con quattro centri stagionali: Vaglini del Calasanzio, Viti dell’Avane, Ribaudo del Perignano e Scardigli dello Zambra.Nel prossimo turno la capolista La Corte sarà ospite dello Zambra, mentre all’Abetone di Via Bonanno andrà in scena un derby pisano storico, quello tra Freccia Azzurra e Porta a Lucca. Fabrizio Impeduglia