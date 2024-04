Calcio. Terza: Terricciola campione, promosso in Seconda

Pisa 11 aprile 2024 – Il Terricciola è campione. Il girone A incorona il Terricciola che dunque, dopo aver vinto la Coppa di categoria, vince il campionato ed approda in Seconda Categoria. Una corazzata che ha dominato la stagione sia in Coppa che in campionato dove ad oggi ha collezionato cinquantanove punti in ventidue gare, frutto di ben diciannove vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Sessanta le reti segnate, con una media di quasi tre a partita, solo sedici quelle subite. Il capocannoniere del campionato è al momento Bertini con diciotto reti, seguito dal compagno Villa con diciassette: in coppia hanno segnato trentacinque delle sessantesi reti realizzate finora, oltre la metà. La vittoria della squadra di mister Perugi è arrivata in casa, tra il proprio pubblico, e proprio contro la diretta concorrente stagionale nella corsa al titolo: La Fornace. Per i granata di casa sarebbe bastato il pareggio ma la coppia Bertini – Villa ha colpito ancora una volta. Al 25’ della prima frazione sblocca la gara Bertini sfruttando un’indecisione difensiva ospite. Nella ripresa La Fornace fallisce dal dischetto la rete del possibile pareggio e Villa raddoppia al 71’ chiudendo di fatto non solo la gara ma anche il campionato. Il Montefoscoli è stato sconfitto 0 – 3 in casa dal Pisa Ovest andato a segno con una doppietta di Scardaci ed una rete di Bacciarelli. Il Pappiana ha vinto di misura sul Montopoli: a decidere la sfida e rompere l’equilibrio ci ha pensato Stabile. La Popolare Cep ha vinto 2 – 1 in casa contro il Ponteginori. Le reti locali sono state segnate da Becattini e D’Agliano dopo poco più di dieci minuti dall’inizio della sfida, ma il grande protagonista della giornata è stato l’estremo difensore ceppino Bici, capace di neutralizzare ben due calci di rigore. Rotondo 3 – 0 dal Via di Corte di mister Banchellini ai danni dei rossoblù della bellani di mister Tognotti. A tabellino Bertacco, Castelli e Barsotti. Nel prossimo turno il Terricciola andrà a festeggiare a Montopoli, mentre La Fornace ospita il Via di Corte. Al ‘Ridondelli’ di Filettole di scena la Popolare Cep, mentre Il Romito terzo attende il Pappiana sesto. Il Montefoscoli quarto in agguato sul campo del fanalino di coda Montefoscoli. Il Pisa Ovest riceve il Legoli.