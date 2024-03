Calcio. Terza: Terricciola allunga, La Fornace inciampa

Pisa 22 marzo 2024 – Giornata decisiva nel girone A della Terza Categoria pisana con la capolista Terricciola che batte 3 – 1 il Via di Corte. Battendo in casa gli ospiti con le reti di Vita, Villa e Bertini il Terricciola si porta a cinquantatre punti in classifica dopo venti partite: diciassette vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta, cinquantacinque reti realizzate e sedici subite. Quanta basta per avere sette punti di vantaggio su La Fornace, battuta un po a sorpresa per 2 – 1 sul campo del Legoli. Vittoria dunque pronosticabile per il Terricciola, ad un passo dalla promozione in Seconda Categoria. Al terzo posto il Montefoscoli con trentotto punti che si fa fermare sull’1 – 1 interno dal Montopoli terzultimo: di Fegatilli e Barbieri le reti della sfida. Ad un solo punto dal Montefoscoli, al quarto posto troviamo Il Romito con trentasette. I pontederesi sono stati sconfitti dalla Popolare Cep in trasferta per 1 – 0. La rete di Cioni permette ai padroni di casa di stazionare al settimo posto. Quinto il Pisa Ovest con trentino punti che maramaldeggia al ‘Ridondelli’ contro i padroni di casa del Filettole: 0 – 5. Doppietta di Scardaci e gol di Batini, Barbagallo e Bensi per i pisani, probabilmente fuori dai giochi però per la regola della forbice. Sesto il Pappiana che batte la Bellani con una rete di Morgè. Il re dei bomber è Bertini del Terricciola con diciassette reti, seguito dal compagno Villa con quindici. Nel prossimo turno la capolista Terricciola è ospite al ‘Bronzini’ di Gagno, mentre La Fornace riceve l’ostica compagine del Pappiana. Gran derby tra Pisa Ovest e Popolare Cep, mentre Ponteginori e Filettole si giocano l’ultima piazza da evitare.