Calcio. Terza: Porta a Lucca allunga, Calasanzio no

Pisa 8 gennaio 2025 – In Terza Categoria girone A il Porta a Lucca batte 2 – 1 nel derby la Bellani e consolida la prima posizione con trentatre punti in tredici gare conservando l’imbattibilità stagionale. Al secondo posto si piazza il Fabbrica a ventisei punti, meno sette dai giallorossi, grazie alla vittoria esterna a Marina di Pisa contro i locali della Marinese che dunque sono scavalcati e scivolano al terzo posto. Il Via di Corte vince a Lajatico (1 – 2) ed il Pappiana batte il CB Pisa (3 – 1). Sangiualianesi quarti insieme al Marciana che pareggia 2 – 2 a Ponteginori. Il Pisa Ovest supera 4 – 2 il Filettole e tocca quota venti a braccetto col Via di Corte.

Nel girone B Calasanzio al comando con ventinove punti dopo il pareggio sul campo del Casciana Terme Lari terzo in classifica per 1 – 1. Accorcia così al secondo posto a meno tre il Ponte a Elsa che batte il Ponzano nel derby per 2 – 1. Casenuove Gambassi resta quarto dopo la sconfitta interna per 1 – 2 patita dalla Stella Azzurra. Pontederesi a venti punti, uno in meno del Perignano sconfitto 3 – 2 a Santa Maria a Monte. Locali quinti insieme al Ponzano con ventidue punti. Pareggio tra Casteldebosco e Monteserra (2 – 2), mentre Montopoli ha la meglio su La Borra 2 – 1. Treggiaia piega Atletico Le Melorie 2 – 0 e Fucecchio batte l’Oltrera in rimonta nel posticipo (3 – 1).

Nella categoria Juniores il Calci travolge 8 – 0 il Casciana Terme Lari ed allunga a più tre sul Forcoli che non riesce a vincere al ‘Ridondelli’ di Filettole (0 – 0). Terzo posto per il Monteserra che batte 2 – 0 l’Atletico Cascina.

Negli Allievi comanda il Romaiano che piega 5 – 0 il Porta a Lucca terzultimo. Insegue il Fratres Perignano, anche’esso vittorioso 5 – 0 contro il Santacroce penultimo. Terzo il San Miniato (gara rinviata con Il Romito).

Nei Giovanissimi, nel girone A il Fratres Perignano cala il poker contro il Soccer Ponsacco (4 – 0) ed ottiene la sua dodicesima vittoria consecutiva rimanendo a punteggio pieno e con sette punti di vantaggio sulla Bellaria Cappuccini seconda. Nel girone B il Forcoli espugna San Prospero Scintilla (0 – 1) e l’Atletico Etruria ne fa otto sul campo del Sextum Bientina (0 – 8). Entrambe in testa ma i Colli Marittimi sono sornioni al terzo posto con un punto in meno dopo il 10 – 0 rifilato al San Frediano.