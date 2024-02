Calcio. Terza: pari tra Avane e La Corte

Pisa 16 febbraio 2024 –– Due vittorie interne, due esterne ed un pareggio nel girone B della Terza Categoria pisana. L’unico pareggio è quello tra le prime della classe: Avane e La Corte. Un 1 – 1 che mantiene in vetta la capolista Avane con trentatre punti, seguita da La Corte con trentadue, ma i locali hanno giocato una gara in meno rispetto all’Avane e dunque possono considerarsi virtualmente primi dal punto di vista matematico. Del pareggio fra le due favorite scaturito nel posticipo del lunedì non ne ha approfittato il Perignano terzo, sconfitto 0 – 1 in casa dal Casteldelbosco. La rete ospite segnata da Guerra lascia la squadra di mister Bartoli a ventisei punti e purtroppo anche con una gara in più rispetto all’Avane primo e due in più rispetto a La Corte seconda. Il Casteldebosco coglie un successo forse inaspettato che fa raggiungere quota venti in quindici gare fino ad oggi disputate. Quarto posto per il Porta a Lucca con ventiquattro punti: successo per 3 – 0 sugli empolesi del Calasanzio che rimangono quartultimi. I giallorossi stanno disputando un bel campionato e puntano dritti verso l’obbiettivo play-off: ora il Perignano è a soli due punti ed ha giocato due gare in più. Il Ponte a Elsa è quinto: i tre punti arrivano grazie al successo di misura ottenuto contro la Freccia Azzurra. L’1 – 0 della squadra di mister Bagnoli porta la firma di Di Ciolla. Vince anche la squadra empolese del Ponzano che supera 2 – 1 il Marciana: Narducci e Rosselli segnano per i padroni di casa, mentre di Mariani è il gol pisano. Viti dell’Avane è il capocannoniere del girone con nove reti, seguito da Cascioli del Porta a Lucca con sette. Il prossimo turno, questa sera mette di fronte a La Corte la trasferta sul campo del Calasanzio (squalificato Bellini fra i pisani), mentre il Porta a Lucca va a Casteldelbosco con i locali falcidiati da ben tre squalificati (Donati per due giornate, e poi Cateni e Martini). La Freccia Azzurra, priva di Paoli e Cutolo fermati dal giudice sportivo, ospita l’Oltrera al Comunale ‘Abetone’ di Via Bonanno a Pisa, mentre al ‘Galli’ di Fucecchio arriva il Ponte a Elsa. Il Marciana prova lo sgambetto al Perignano, ma i rossoblù non possono fallire l’appuntamento con la vittoria se vogliono preservare le proprie ambizioni di promozione.