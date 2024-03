Calcio. Terza: Montefoscoli espugna La Fornace (0 - 2)

Pisa 15 marzo 2024 – Nel girone A di Terza Categoria cade La Fornace. Questa la notizia principale di un turno che doveva favorire proprio la squadra di mister Rossi nei confronti della capolista Terricciola. Ed invece La Fornace ha perso in casa per 0 – 2 contro l’ottima compagine del Montefoscoli che agguanta il terzo posto visto il rinvio della gara de Il Romito in casa contro il Filettole. Le reti di Guerrini e Del Bono nella ripresa lanciano prepotentemente il Montefoscoli ed abbattono le speranze di promozione diretta de La Fornace. Restano ancora cinque turni prima della fine della stagione regolare, ma quattro punti sono tanti ed a questo punto diventa decisivo lo scontro diretto previsto il 7 aprile tra il Terricciola che giocherà in casa e La Fornace inseguitrice. Terricciola che conserva il miglior attacco e la miglior difesa del campionato rispettivamente con cinquantadue e quindici reti. Montefoscoli e Il Romito dovranno stare attente a non perdere troppo terreno da La Fornace seconda per giocarsi le proprie possibilità play-off-. Il Pisa Ovest è quinto ma i suoi ventotto punti non bastano per avere ambizioni: in questo turno magro pareggio interno per 2 – 2 contro il Ponteginori ultimo della classe. Bensi e Lotti a segno per i pisani, Filippi ed Orlandini per gli ospiti. Sesto posto per il Pappiana sconfitto 2 – 1 sul campo del Via di Corte che si porta ad un punto proprio dai sangiulianesi. Cintoli ed il subentrato Roccia i marcatori del Via di Corte, Ciampi per il Pappiana. A ventitre punti insieme al Via di Corte troviamo la Popolare Cep che pareggia 1 – 1 sul campo del Montopoli: a segno Barbieri per i locali, e Santi su rigore per gli ospiti. La Bellani supera 1 – 0 il Legoli e l’aggancia in classifica a ventuno punti. Pesante dunque il gol di Barricella. Terzultimo e penultimo posto occupati da Filettole e Montopoli che precedono il Ponteginori. Il re dei bomber è Bertini del Terricciola con sedici centri stagionali, seguito dal compagno Villa con quattordici. Nel prossimo turno la capolista Terricciola ha davanti l’ostacolo Via di Corte, mentre La Fornace è di scena a Legoli: due impegni che si equivalgono come coefficiente di difficoltà. Il Montefoscoli attende il Montopoli, mentre il Pisa Ovest è di scena al ‘Ridondelli’ di Filettole. Bella sfida tra Pappiana e Bellani, mentre la Popolare Cep affronta Il Romito domenica al ‘Betti’.