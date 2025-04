Calcio. Terza: Marinese espugna Marciana (0 - 1)

Pisa 9 aprile 2025 – Venti reti realizzate nel ventiseiesimo turno del girone A del campionato di Terza Categoria. Il Porta a Lucca già campione e promosso in Seconda Categoria espugna 0 – 2 il campo del fanalino di coda Legoli e sale a sessantacinque punti stagionali. Il Ponteginori è secondo vincendo sempre 0 – 2 a Pisa contro il CB penultimo. Sono quarantanove i punti per la squadra di mister Sabatini. Al terzo posto con quarantotto troviamo il Pappiana di mister Pistoia che ha vonto il derby al ‘Ridondelli’ di Filettole per 0 – 1 grazie al gol del sempre-verde bomber Carmignani. Al quarto posto con quarantasei punti la Marinese che con un gol di Giusti vince il big-match di giornata a Marciana contro la formazione locale. Tre punti molto pesanti per mister Bandini che nello scontro diretto fanno rimanere al quinto posto con quarantaquattro punti il Marcina di mister Giannetti superandolo in classifica. Marciana raggiunto a quarantaquattro anche dal Fabbrica che pareggia in casa della Nuova Popolare Cep. Il Pisa Ovest vince 1 – 3 il derby contro la Bellani mentre Ospedalieri e Lajatico si dividono la posta in palio (1 – 1). Pareggio anche tra Via di Corte e Montefoscoli: gara combattuta che alla fine finisce addirittura 3 – 3. La coppia gol più prolifica è quella del Pappiana con Carmignani capocannoniere con sedici reti e Gionfriddo terzo con quattordici. Tra loro Bahiti del Porta a Lucca con quindici reti stagionali. Tredici per Sangiorgi del Ponteginori.