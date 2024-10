Calcio. Terza. Lajatico, Santa Maria a Monte, Stella Azzurra al comando

Pisa 24 ottobre 2024 – Lajatico grande protagonista nel girone A della Terza Categoria pisana. La vittoria in trasferta sul campo del Fabbrica per 0 – 1 firmata da Bettini consente alla squadra di essere solitaria capolista del campionato a punteggio pieno con nove punti in tre partite frutto di altrettante vittorie. Alle sue spalle la Marinese che liquida 3 – 1 il Montefoscoli nel posticipo di lunedi e sale al secondo posto con sette punti, e la Popolare Cep fermata dalla Bellani nel derby di Gagno (1 – 1, a segno Baricella e Policella).

Il Porta a Lucca, altra forte compagine a punteggio pieno è stata fermata dal rinvio sul campo del Ponteginori e dunque rimane a sei punti, mentre i padroni di casa a tre. A sei punti anche il Filettole che piega il Legoli per 3 – 0 al ‘Ridondelli’: Lucchesi, Patacchini e Barbagallo siglano le reti dei padroni di casa. E a sei punti troviamo anche il Marciana che con un gol di Martini doma gli Ospedalieri. Per la squadra di mister Giannetti dopo l’assestamento come nuova società del panorama calcistico federale sembra iniziare una nuova stagione rosea. Una rete di Castelli consente al CB Pisa di piegare il Via di Corte per 1 – 0. Primi tre punti per i padroni di casa, quota quattro per gli ospiti. Il Pappiana batte il Pisa Ovest e conquista i suoi primi tre punti stagionali grazie ai gol di Farnesi e Lo Bue. Per gli ospiti, con un solo punto in tre partite il futuro non sembra affatto brillante anche in questa stagione. Alle loro spalle il Legoli, sempre sconfitto ed unica squadra a zero punti dopo queste prime tre gare.

Nel girone B sono invece tre le squadre a punteggio pieno con nove punti in tre gare. Il Santa Maria a Monte che espugna il terreno dei Giovani Fucecchio (0 – 1 con gol di Rossi), la Stella Azzurra di mister Minuti che piega 2 – 0 il Monteserra con le reti di Marinari ed Allia, e le Casenuove Gambassi che battono 2 – 1 nel derby il Ponte a Elsa. A sette punti il Calasanzio che vince 1 – 3 il derby a Ponzano e si piazza al quarto posto solitario in classifica con sette reti realizzate e quattro subite. Quinta piazza per il Perignano che piega 2 – 1 nel derby l’Atletico Le Melorie con i gol di Ribaudo e Lorenzo D’Alonzo, e per il Casciana Terme Lari che cala il poker a Montopoli (0 -4 con le firme di Bindi, Allegri, Brogi e Giuntini). Il Casteldelbosco espugna La Borra 0 – 2 mentre nel posticipo di lunedi pareggio a reti bianche tra i padroni di casa dell’Oltrera e gli ospiti del Treggiaia Romito (0 – 0). Pontederesi che con un punto staccano Montopoli e La Borra ferme ancora a zero punti in classifica.

Nella categoria Juniores in testa Forcoli ed Atletico. Il Forcoli pareggia 1 – 1 in casa contro la Pecciolese, mentre l’Atletico si impone 0 – 6 a Bientina contro il Sextum fanalino di coda insieme a Freccia Azzurra, Ospedalieri e Treggiaia ancora a zero punti dopo quattro partite di campionato. La Scintilla di mister Nigro fa un gran bel risultato e piega il Calci (1 – 0) mentre il Filettole vince 1 – 4 a Putignano contro gli Ospedalieri. Crespina espugna 1 – 3 Casciana.