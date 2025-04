Calcio. Terza: Girone B, che lotta al vertice!

Pisa 9 aprile 2025 – Girone B di Terza Categoria incandescente con sei squadre in cinque punti al vertice della classifica dopo ventisei giornate di campionato. Casenuove Gambassi al comando con cinquantaquattro punti sconfitto a sorpresa con un secco 2 – 0 sul campo del Ponzano. Al secondo posto, ad un solo punto di distanza a quota cinquantatre troviamo il Casciana Terme che ha calato la cinquina sul campo del Monteserra (0 – 5). Terzo con cinquantuno punti il Ponte a Elsa che ha perso lo scontro diretto contro il Perignano per 2 – 1. Adesso i gialloblù di mister Bartoli sono a quota quarantanove, a meno due dagli avversari battuti con le reti di Bullari e D’Alonzo. Ed a quota quaranta ove al quinto posto insieme al Perignano troviamo il Calasanzio travolto in casa 0 – 3 dal Santa Maria a Monte nell’altro scontro diretto di questo turno. Santa Maria a Monte che con questo successo si porta al quarto posto a quota cinquanta punti in una stagione davvero emozionante. La doppietta di Anzalone da speranze play-off anche alla Stella Azzurra che piega 2 – 0 i Giovani Fucecchio. Nelle altre gare l’Atletico Le Melorie travolge 5 – 0 La Borra ultima, il Treggiaia ed il Casteldelbosco si dividono la posta (1 – 1) e l’Oltrera batte il Montopoli 2 – 1 con i gol di Cani e Lazzerini. Nel prossimo turno diranno molto le sfide Casenuove Gambassi – Perignano e Ponte a Elsa – Calasanzio. Nella Juniores Provinciale il Calci cala il poker a Bientina contro il Sextum (0 – 4) e tocca i settantacinque punti, quattro in più dell’inseguitrice Forcoli che supera 2 – 0 la Scintilla. Terzo il Monteserra che espugna Treggiaia (0 – 2) e quarto il San Prospero Navacchio che con lo stesso risultato vince a Crespina (0 – 2).