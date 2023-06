Calcio. Terza: ecco gli incentivi federali

Pisa 5 giugno 2023 – La Federazione continuerà la prossima stagione ad incentivare le società di Terza Categoria. Prevista l’iscrizione gratuita al primo anno di affiliazione e stanziati contributi straordinari per il secondo e terzo anno di affiliazione.

In continuità a quanto avvenuto nelle ultime stagioni sportive, dunque, anche per la imminente stagione 2023/24 alle società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità pari a 660 euro. A supporto di tale provvedimento il Comitato Regionale Toscana ha deliberato inoltre di erogare un contributo straordinario di iscrizione di 450 e 250 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di affiliazione per le società partecipanti, per un totale di 1360 euro nel corso delle tre stagioni calcistiche. Un provvedimento teso a favorire una maggiore partecipazione di società in una categoria fondamentale per tutto il movimento e per sostenere le realtà non solo al momento della loro nascita ma anche durante le stagioni successive.

Non solo, ma è stata decisa un’ulteriore azione a sostegno e sviluppo della Terza: la possibilità per le società di disputare le gare dal venerdì al lunedì. Questo, come nel calcio amatoriale, per andare incontro alle esigenze familiari e lavorative dei calciatori che ‘non vivono di calcio’ in questa categoria, e per trovare una maggiore disponibilità di impianti in serate che non sono previste gare ufficiali, soprattutto giovanili.

Ad oggi le società pisane che dovrebbero iscriversi sono Ospedalieri, Via di Corte, Montefoscoli, La Fornace, Oltrera, Litorale Pisano, Perignano, Romaiano, Legoli, Freccia Azzurra, Ponteginori, Zambra, Marciana, Montopoli, Bellani e Filettole.