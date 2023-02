Calcio. Terza: Corazzano piega Romaiano e vola in testa

Azione

Pisa 7 febbraio 2023 – Ancora un colpo di scena nella Terza Categoria pisana. Gli Ospedalieri non vanno oltre lo 0 – 0 sul campo del Montefoscoli ed il Corazzano resta solitario in vetta grazie alla vittoria per 3 – 2 sul Romaiano. Non era facile per la squadra di mister Filomena superare un Romaiano in forma, ma dopo una gara dalle mille emozione i padroni di casa hanno conquistato i tre punti ed ora hanno due lunghezze di vantaggio sui giallorossi di mister Palla. Al terzo posto con ventinove punti, ma con una gara in meno la Fornace che pareggia all’ultimo istante il derby contro il Via di Corte (1 – 1). Quest’ultimo è quarto in classifica con ventisette punti e proprio nel finale perde due punti ed una posizione: un vero peccato perché il Via di Corte, cosi come La Fornace, sono attardate rispetto alle prime due della classe, ma hanno anche una gara in meno. Dunque il Romaiano resta quinto con ventisei punti, così come l’atletico Cascina travolto 3 – 0 Legoli sabato pomeriggio. Bene l’Oltrera settimo che espugna il Comunale ‘Aberone’ della Freccia Azzurra col minimo scarto (0 – 1). Il Perignano vince in trasferta con lo stesso risultato contro il fanalino di coda Montopoli (0 – 1) e si assesta all’ottavo posto con ventitre punti, tre in meno del piazzamento play-off. Nono posto a braccetto per Montefoscoli e Legoli a ventidue punti, mentre a diciassette punti staccate dal gruppo troviamo Freccia Azzurra, Ponteginori e Litorale Pisano. Il Ponteginori è stato travolto da un tremendo poker firmato Marciana (4 – 0) nel posticipo serale del lunedi, mentre il Litorale Pisano è stato fermato sull’1 – 1 dallo Zambra di mister Giuliani. Chiudono la classifica lo zambra con sedici punti, il Marciana con nove, ed il Montopoli con due.