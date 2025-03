Calcio. Terza. Clamoroso nel girone A: otto vittorie esterne

Pisa 25 marzo 2025 – Sono ben ventisei le reti realizzate nel girone A di Terza Categoria nella ventiquattresima giornata di campionato. Ma soprattutto otto vittorie esterne su otto gare: un vero e proprio record statistico. Fattore campo assolutamente annullato in barba alla cultura del calcio italiano. Il Porta a Lucca vince 0 – 1 a Putignano contro gli Ospedalieri e si prepara a festeggiare con i suoi cinquantanove punti in ventiquattro gare. Pappiana e Marciana sono seconde a quarantuno punti: il Pappiana di mister Pistoia vince 0 – 7 a Legoli contro gli ultimi della classe, mentre il Marciana di mister Giannetti espugna 0 – 2 il campo della Nuova Popolare Cep quintultima insieme al Filettole sconfitto in casa al ‘Ridondelli’ dalla Marinese sesta. Ponteginori e Fabbrica sono quarti a quaranta punti: il Ponteginori espugna 2 – 3 il campo della Bellani, mentre il Fabbrica vince 0 – 2 su quello del CB Pisa. Bellani penultima e CB Pisa terzultimo. Il Montefoscoli espugna Lajatico 0 – 2 e sale a trentacinque punti, due in meno degli avversari di giornata. L’ultimo successo esterno è quello del Pisa Ovest sul campo del Via di Corte per 1 – 2. Nel prossimo turno il Porta a Lucca attende il Lajatico. Nella Juniores provinciale il Calci comanda con l’1 – 3 sul terreno del Crespina ed l Forcoli insegue col 2 – 0 al Monteserra quarto. Terzo il San Prospero che perde 3 – 2 a Migliarino.