Calcio. Terza Categoria: un turno da quarantaquattro reti

Pisa 12 febbraio 2025 – Ventidue reti nel girone A ed altrettante nel girone B in questo diciottesimo turno di Terza Categoria. Quarantaquattro reti complessive, con ben nove successi interni, quattro esterni e tre soli pareggi.

Nel girone A, la capolista Porta a Lucca pareggia in casa contro il Ponteginori per 1 – 1: Rossi a segno per i giallorossi locali, Sangiorgi su calcio di rigore per gli ospiti. Il Via di Corte batte 3 – 2 il CB Pisa ed è secondo, ma i punti che la separano dalla vetta sono ben tredici. Terza piazza per il Lajatico che con una rete di Ragoni ha la meglio sul Fabbrica superandolo di misura (1 – 0). Quarto il Pisa Ovest che con un bel risultato piega il Pappiana per 2 – 1: Ioan e Fiorini a tabellino per i locali, Bognanni per gli ospiti. Sono ben tre le squadre al quinto posto play-off con ventinove punti: oltre al Pappiana sconfitto e superato dal Pisa Ovest, anche il Ponteginori che ha fermato la capolista sul pareggio, e la Nuova Popolare Cep che ha battuto di misura la Bellani nel derby (1 – 0). La Marinese cade 3 – 2 in trasferta a Montefoscoli, mentre il Filettole si va a prendere i tre punti sul campo del fanalino di coda Legoli. Le reti di Marraccini e Battelli portano i vecchianesi a ventidue punti, quintultimo posto. Continua a scendere in classifica il Marciana che perde 2 – 1 al Comunale di Putignano contro gli Ospedalieri quartultimi con diciannove punti. Re dei bomber Fiorini del Pisa Ovest con dodici centri stagionali.

Nel girone B, quattro squadre in tre punti. al comando il Calasanzio che batte il Ponzano nel derby (2 – 1). Trentotto punti per la capolista, uno in meno del casenuove Gambassi che espugna in un altro derby il campo del Ponte a Elsa per 0 – 2. Locali che dunque restano terzi con trentacinque punti, gli stessi del Santa Maria a Monte che però non va oltre il 2 – 2 internio contro i Giovani Fucecchio. Nella quinta piazza play-off è per ora il Casciana Terme Lari fermato in casa a sorpresa dal Montopoli penultimo capace di chiudere la gara sul pareggio a reti bianche (0 – 0). Sesto il Perignano con trentadue punti, vittorioso in trasferta nel derby a Ponsacco contro l’Atletico Le Melorie (1 – 2). Il Casteldelbosco piazza la ‘manita’ contro il fanalino di coda La Borra (5 – 0), mentre la Stella azzurra espugna il campo del Monteserra (0 – 1) con un gol di De Simone. Il Treggiaia fa la festa all’Oltrea (3 – 1) con la doppietta di De Benedetto ed il gol di Paparo. Samb domina la classifica dei cannonieri con sedici reti.

Nella Juniores provinciale il Calci liquida 3 - 1 la Scintilla e conduce a più quattro sul Forcoli che espugna Peccioli (2 - 3). San Prospero e Monteserra si annullano dopo un rocambolesco ed emozionante 3 - 3.