Calcio. Terza: Avane e La Corte sul filo!

Pisa 22 marzo 2024 – Nel girone B della Terza Categoria pisana resiste l’equilibrio, e che equilibrio! Primo posto condiviso da La Corte ed Avane esattamente con quaranta punti in diciotto gare: per entrambe dodici vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Incredibile ma vero anche lo stesso numero di reti realizzate (quarantadue) mentre La Corte ha subito tre gol in meno (quindici) dell’Avane (diciotto). In questo turno gli empolesi hanno osservato il riposo mentre La Corte è andata a vincere al Comunale Abetone di Pisa contro la squadra locale della Freccia Azzurra (0 – 2). I gol di Saviozzi e Bellini hanno permesso l’aggancio. Al terzo posto il Porta a Lucca che si è imposto 0 – 3 sul campo del Ponzano: doppietta di Cascioli e rete di Giuffrida. Una doppietta che lancia Cascioli a quattordici reti, staccandolo da Viti dell’Avane con dodici. Al quarto posto il Perignano che ha conservato la posizione fermando in trasferta a reti bianche (0 – 0) il Ponte a Elsa quinto sul proprio campo. Sono dunque sempre due i punti che separano le due squadre. Ponte a Elsa che però deve stare attento alla forbice con il duo di testa a più nove in questo momento. Nei posticipi del lunedì il Ponzano ha espugnato il ‘Marconcini’ di Pontedera battendo 2 – 3 i padroni di casa dell’Oltrera che pure avevano sbloccato l’equilibrio per primi portandosi in vantaggio alla fine del primo tempo. Il Marciana invece è stato sconfitto in casa 2 – 5 dal Calasanzio. In classifica dunque Casteldelbosco e calasanzio quartultimi con ventuno punti, Ponzano terzultimo con venti, Marciana penultimo e Freccia azzurra ultima però con una gara in meno rispetto al Marciana. Nel prossimo turno in programma Perignano – Oltrera, l’Avane in casa contro la Freccia Azzurra e La Corte tra le mura amiche contro il Fucecchio.